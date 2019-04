Der grüne Minister François Bausch hat den Kurznachrichtendienst Twitter verlassen. Er macht es damit seinem grünen Kollegen aus Deutschland nach, dem Parteichef Robert Habeck.

Der grüne Minister François Bausch hat am Samstagnachmittag den Kurznachrichtendienst Twitter verlassen. Auf Twitter hatte er mehrere Tausend Follower. Seine Facebookseite, die ebenfalls fast 6.000 Fans hat, war am Sonntag noch erreichbar.

Bausch erklärte seine Entscheidung gegenüber RTL damit, dass er den Mehrwert der Plattform nicht mehr einsehe und nicht mehr 24 Stunden am Tag erreichbar sein will. “Auch Politiker müssen ein Recht auf Privatsphäre haben”, sagt er. Außerdem sei es eine Entscheidung, die er schon lange umsetzen wollte.

Der grüne Minister stand zuletzt in der Kritik, wegen einem Brief, den er im Sommer 2018 an die Staatsanwaltschaft schickte und nun geleakt wurde. Die größte Oppositionspartei CSV wirft ihm Einmischung in die Justiz vor. Davon will Bausch nichts wissen. Seine Pressesprecherin antwortete, dass er sich lediglich über einen Vorgang erkundet habe.

Mit seiner Flucht aus den sozialen Medien macht es der Luxemburger seinem Kollegen Robert Habeck aus Deutschland nach. Der Parteichef der Grünen hatte Anfang Januar unter viel medialem Wirbel die sozialen Medien verlassen. Nachdem er mehrere polarisierende Tweets abgegeben hatte, löschte er seine Profile. “Twitter ist ein sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird.” Das färbe auf ihn ab.