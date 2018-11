So praktisch sie auch sind, in der Berufswelt können Handys ein Fluch sein. Immer mehr Menschen sind ständig erreichbar und können sich nicht erholen. An der Universität Luxemburg wurde nun der erste Kollektivvertrag unterzeichnet, in dem das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit verankert wurde.

Es gibt Berufe, in denen ist auch nach Verlassen des Büros nicht Schluss. Von immer mehr Beschäftigten wird auch nach der “normalen” Arbeitszeit erwartet, dass sie erreichbar sind. Im Zeitalter der Digitalisierung nimmt die Zahl derer zu, die auch an Wochenenden, abends oder in der Nacht mit Angelegenheiten ...