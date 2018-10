Die Escher Avenue de la Gare war am Dienstag Schauplatz einer groß angelegten Drogenfahndung. Dabei wurde auch Karim Kone festgenommen und alles andere als zimperlich behandelt. Der 44-Jährige hat aber rein gar nichts mit der ganzen Sache zu tun, sondern war nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort.

Es ist kurz nach 16 Uhr, als Karim Kone am Café “Chez Nadia” vorbeikommt und dort einen alten Bekannten trifft. Kurzerhand beschließt Karim, sich zu ihm auf die Terrasse des Lokals zu setzen und etwas zu trinken. Karim kommt gerade von einer Jobagentur. Am Mittwochmorgen, am nächsten Tag also, kann der gelernte Schweißer, der aus Mali stammt und in Burkina Faso aufwuchs, seine neue Stelle antreten. Karim ist mit einer Luxemburgerin verheiratet, hat drei Kinder und wohnt seit 2006 im Großherzogtum. Genauer in Monnerich.

“Die haben mich wie Vieh behandelt”

“Dann tauchte urplötzlich dieser Lkw wie aus dem Nichts auf. Vermummte Polizeibeamte stiegen aus und liefen direkt auf uns zu.” Karim denkt zuerst, dass da wohl ein Film gedreht wird. Wenige Augenblicke später bekommt er jedoch die Staatsgewalt am eigenen Leib zu spüren. Die vermummten Polizisten stürmen das “Chez Nadia” und nehmen die Gäste fest. Willkürlich. Karim wird zu Boden gerissen, ein Polizist kniet mit dem Fuß auf seinen Hals und fesselt ihm die Hände mit einem Kabelbinder auf dem Rücken. Man stülpt ihm eine Art Gesichtsmaske über. “Die haben mich wie Vieh behandelt. Ich kam mir vor wie ein Schwerverbrecher. Ich habe die ganze Zeit versucht, denen klarzumachen, dass ich nur zufällig dort war und dass sich mein Ausweis und meine ganzen Diplome in meiner Tasche befinden.”

Die Polizisten sind wenig redselig und geben keinerlei Auskunft darüber, warum er und die anderen festgenommen werden. “Halt den Mund”, heißt es grob. Diese Antwort bekommt er auch, als er sagt, dass er schlecht Luft bekommt. Wegen der Maske. “Das ist nicht schlimm, atme halt durch den Mund”, antwortet der auf ihm kniende Polizist. Einer der Beamten sagt noch: “Der hat tatsächlich seine Diplome dabei.” Die Polizei geht, wie bereits erwähnt, alles andere als zimperlich mit ihm um. “Ich habe denen gesagt, dass ich Schmerzen habe. Und die meinten nur, dass sie bloß ihre Arbeit machen würden.”

Festnahme von Kone. (Foto: Nico Wildschutz)

Kurze Zeit später wird er von der Spezialeinheit abgeführt. Das ist auch der Moment, in dem Tageblatt-Journalist Nico Wildschutz Karim Kone fotografiert. Hier konnte noch niemand ahnen, dass der Familienvater unschuldig ins Visier der Polizisten geraten war. Im Polizeijargon spricht man in dem Zusammenhang von “collateral damage”.

Später wendet sich Karims Ehefrau an unsere Redaktion, um uns darauf aufmerksam zu machen, was ihrem Mann widerfahren war.

“Ich muss das erst einmal verarbeiten.”

Genau wie alle anderen, die festgenommen wurden, wird auch Karim aufs Polizeirevier am Boulevard Kennedy mitgenommen. Auch dort soll es keine Erklärungen gegeben haben. Karim muss sich hinstellen. Seine Hände sind noch immer gefesselt und zudem an einer Stange festgemacht. “Ich habe gespürt, wie meine Finger angefangen haben, anzuschwellen, weil der Kabelbinder so fest zugezogen war.”

Irgendwann darf er sich auf einen Stuhl setzen. Die ganze Zeit über versucht er den Beamten klarzumachen, dass er kein Verbrecher ist. Und dass sie endlich seinen Ausweis kontrollieren sollen. Dann – mittlerweile ist es kurz vor 18 Uhr – kommt ein Polizeibeamter in Zivil auf ihn zu. Sein Blick sagte mehr als tausend Worte. “Ich merkte, dass es ihm leid tut. Gesagt hat er aber nichts”, schildert uns Karim. Anschließend bekommt er seine Tasche zurück. “Sie können dann wieder gehen”, wird ihm lakonisch mitgeteilt.

So sei das am Dienstag abgelaufen, sagt Karim. Er hätte nie gedacht, dass ihm einmal so etwas wiederfährt. “Ich muss das Erlebte erst einmal verarbeiten. Irgendwie hat mich das schon geschockt.”