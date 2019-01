Den Luxemburgern bleibt die Kippe der Terrasse ihrer Stammkneipe erhalten. Ein Rauchverbot wird nicht kommen – das war die klare Ansage von Gesundheitsminister Étienne Schneider im Parlament am Mittwochmorgen. Ausgelöst wurde die Debatte durch zwei Petitionen. Schneider schmetterte mit seiner Stellungnahme die Forderung der Petition 1069 ab, für die Daniel Reding, Alain Kieffer und Pascal Zeihen leidenschaftlich vor den zuständigen Gesundheits- und Petitionskommissionen plädierten. Die Gegner, die sich unter der Petition 1080 gesammelt hatten, konnten sich schon vor ihrer Anhörung freuen.

„Es kann nicht sein, dass Nichtraucher den Kopf für die Raucher hinhalten müssen“, brachte Petitionär Daniel Reding seine Frustration über das aktuelle Rauchergesetz auf den Punkt. Es sei eine Diskriminierung und gefährde die Gesundheit, dass Rauchen auf den Terrassen in Luxemburg erlaubt sei. Besonders gefährdete Personen wie Kinder oder Asthmatiker würden durch den Rauch erheblich gestört und in ihrer Freiheit beeinträchtigt werden. Zudem würde ihr Recht auf eine gesunde Atemluft eingeschränkt.

Schneider erklärte, dass er es begrüßen würden, wenn der Luxemburger Gastroverband Horesca Kontakt zu seinen Mitgliedern aufnehmen würde. Diese könnten auf freiwilliger Basis prüfen, ob sie nicht wenigstens einen Teil ihrer Terrassen für rauchfreie Zonen erklärte. Horesca-Chef François Koepp erklärte, dass sein Verband eine Initiative plane, die Mitglieder zu sensibilisieren.

Petitionär Daniel Reding hielt von dieser Idee nicht viel. Er erklärte, dass die Selbstreglementierung bei den Cafés nicht funktionieren würde. Das hätten frühere Versuche der Regierung vor der Einführung eines allgemeinen Rauchverbots in Gastronomiebetrieben gezeigt.

Cannabis nur im privaten Raum

Sowohl die Mitglieder der Gesundheits- wie auch der Petitionskommission ließen ihre Zweifel an der Umsetzbarkeit eines Rauchverbots auf den Terrassen klar erkennen. Doch es war Gesundheitsminister Étienne Schneider, der der Forderung gegen Ende der ersten Debatte über die Petition 1069 eine klare Absage erteilte. “Die Regierung hat nicht vor, ein Rauchverbot auf Terrassen einzuführen”, sagte er. Man wolle nicht in eine Verbotsgesellschaft der Forderung. Die Regierung habe schon beim Rauchergesetz nachgebessert – so gebe es etwa ein Qualmverbot vor Krankenhäusern, bei Spielplätzen oder im Auto in der Anwesenheit von Kindern. Der Gesundheitsminister will sich dafür einsetzen, dass diese Verbote besser durchgesetzt werden.

Die deutliche Aussage des Ministers sorgte bei den Petitionären für Ärger. In seinem Abschlussplädoyer warf Reding dem Gastronomie-Verband Horesca Lobbyarbeit vor und unterstellte Schneider die Interessen der Wírtschaft über die der allgemeinen Gesundheit zu stellen. Den Abgeordneten warf Reding mangelnden Mut vor, das Rauchergesetz nicht weiter auszuweiten.

Gast Gibéryen (ADR) warf in der Debatte um die Petition 1069 die Frage nach dem Cannabis auf. Wenn das Zigarettenrauchen auf den Terrassen verboten würde – wie hält man es dann mit dem Tüten-Qualmen? “Der Konsum von Cannabis wird nur in der Privatsphäre erlaubt werden”, erklärte Schneider darauf – und wies daraufhin, dass man die Details zum Cannabis-Gesetz noch ausarbeiten würde.