Ein Feuerwehrmann hängt kopfüber von der Decke. Wahlweise im Wohn-, Kinder- oder Schlafzimmer. Dem ein oder anderen ist das Plakat mit dieser kuriosen Abbildung bestimmt schon ins Auge gesprungen. Am Donnerstag verriet Innenminister Dan Kersch (LSAP), was es damit auf sich hat.

Die Plakate, die bereits seit einigen Tagen unbeschriftet an Bushäuschen in und um die Stadt herum hängen, gelten als Teaser zur Kampagne “E passt op Iech op, den Dampmelder”. Vom Innenministerium zusammen mit der “Administration des services de secours” ins Leben gerufen, startete diese gestern offiziell. Ziel ist es, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig Rauchmelder im eigenen Zuhause sind. Mit dem Start der Kampagne werden nun auch die geheimnisvollen Plakate beschriftet. Der Slogan ist seit am Donnerstag darauf zu lesen.

Trotz der ernsten Thematik ist es eine humorvolle Kampagne. Sie soll einen positiven Bezug zum Thema schaffen. Auch als der dazugehörige Videoclip gezeigt wird, kann sich kaum einer im Raum das Schmunzeln verkneifen. “Wir wollten Neugierde innerhalb der Bevölkerung wecken und diese gleichzeitig schulen”, sagt Cédric Gantzer, Pressesprecher der “Administration des services de secours”. Der Rauchmelder ist die direkte Verbindung zwischen Privatperson und Feuerwehr. Deshalb heißt es im Schriftzug weiter: “E warnt, Dir rufft un, d’Pompjeeë kommen.”

“Bereits einige Sekunden nach der Rauchentwicklung kann Lebensgefahr bestehen”, erklärt Dan Kersch die Dringlichkeit, die kleinen Lebensretter zu installieren. “Besonders wenn Möbel verbrennen, werden giftige Dämpfe gebildet, weshalb Wohnungsbrände so gefährlich sind. Außerdem entstehen 70 Prozent aller tödlichen Brände in der Nacht.” Rauchmelder wecken mit ihrem schrillen Ton unwissend Schlafende schnell genug, um sich in Sicherheit bringen und die Feuerwehr rufen zu können. Immerhin sterben in Luxemburg im Schnitt zwei Personen pro Jahr bei einem Brand.

Dass die Rauchmelder für jeden Haushalt obligatorisch werden, kündigte der Innenminister bereits Ende letzten Jahres an. Am Mittwoch vergangener Woche wurde der Gesetzesvorschlag diesbezüglich vom Regierungsrat angenommen. Künftig werden Rauchmelder für Neubauten sofort obligatorisch sein. In bestehenden Gebäuden müssen sie innerhalb der kommenden fünf Jahre angebracht werden.

Hieran knüpft auch die Kampagne an: Um es den Bürgern so einfach wie möglich zu machen, stellt das Innenministerium jedem Haushalt im Großherzogtum einen Rauchmelder kostenlos zur Verfügung. In den kommenden zwei Wochen werden insgesamt rund 26.000 Briefe an alle Haushalte des Landes verschickt. Darin befindet sich ein Gutschein, mit dem sich die Bürger ihren Rauchmelder bei der eigenen Gemeinde, im Innenministerium (19, rue Beaumont in der Stadt) oder beim Empfang von guichet.lu (11, rue Notre-Dame, ebenfalls in Luxemburg-Stadt) abholen können.

Wer bis zum ersten Juli noch keinen Gutschein im Briefkasten hat, soll sich auf der Internetseite www.rauchmelder.lu oder bei guichet.lu unter der Telefonnummer 247 82000 melden. Auf dieser Internetseite finden Sie auch alle wichtigen Informationen zur Installation des Rauchmelders sowie das lustige Video.