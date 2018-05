Im Europapark Rust im deutschen Baden-Württemberg ist es am Samstagabend zu einem größeren Feuer gekommen. Der Park selbst sowie die Polizei haben erklärt, dass es wohl keine Verletzten gegeben habe.

“Derzeit gibt es einen Brand bei der Attraktion ‘Die Piraten von Batavia'”, twitterte der Sprecher des Parks gegen 18.53 Uhr. Und weiter: “Bitte meiden Sie den skandinavischen Themenbereich.”

Liebe Besucher, derzeit gibt es einen Brand bei der Attraktion ‘Die Piraten von Batavia’. Bitte meiden Sie den Skandinavischen Themenbereich. Wir informieren Sie in Kürze hier wieder. Danke!

Und kurz darauf:

In den sozialen Medien kursierten schnell Fotos und Videos, auf denen eine große, dichte Rauchsäule zu sehen ist, die aus dem Park aufsteigt.

Grote brand in #europapark, geen idee wat en of iedereen veilig weg is kunnen komen. pic.twitter.com/gHfEcLYuJJ

— Joost Derijck (@JoostDerijck) 26. Mai 2018