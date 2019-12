Beim 100,7 ist weiterhin Stühlerücken angesagt. Dr. Raphaël Kies wird das neueste Verwaltungsratsmitglied beim öffentlich-rechtlichen Radio. Der Regierungsrat hat seine Nominierung am Mittwoch angenommen.

Dr. Raphaël Kies ist als Forscher im Bereich Politikwissenschaften an der Universität Luxemburg und der Freien Universität in Brüssel tätig. Er ist außerdem Mitglied der Kommission „Unterstützung des Online-Journalismus“ und berät in dieser Rolle das Ministerium für Kommunikation und Medien. Außerdem sitzt Kies im „Expertenkomitee für das Medienumfeld und die Reform“ des Europarats.

Radio 100,7 und die Personalwechsel auf der Ebene des Verwaltungsrats und des Direktors stehen seit mehreren Monaten in der Diskussion. Der Streit zwischen dem Verwaltungsrat, dem Direktor und der Redaktion dreht sich um die Unabhängigkeit des Radios und dessen Zukunft.

