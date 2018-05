Ein zunächst rätselhafter Unfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde, konnte nun doch geklärt werden – vor allem durch die Ehrlichkeit des Jungen.

Am Dienstag, 24. April 2018, war er in Nittel schwer verletzt gefunden worden. Das Kind war nicht mehr ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen.

Als beteiligtes Unfallfahrzeug konnte schnell ein Paketzulieferungsfahrzeug ermittelt werden, das nicht am Unfallort verblieben, sondern weitergefahren war, meldet die Polizei. Schnell sei das Fahrzeug im Saarland gefunden worden. Es wurde beschlagnahmt und ebenso wie die Kleidung des Kindes durch Kriminaltechniker in Trier untersucht.

Bald hatte sich aber der Gesundheitszustand des Jungen so deutlich verbessert, dass er zum Unfallhergang befragt werden konnte.

Das Kind erklärte, er habe das abgestellte Fahrzeug des Paketdienstes am Fahrbahnrand stehen gesehen, der Fahrer sei gerade eingestiegen. Er sei dann auf den am Fahrzeugheck befindlichen Fußtritt aufgestiegen – und wurde so zum blinden Passagier. Allerdings habe das Fahrzeug nicht, wie erhofft, im Dorf angehalten. Darum sei der Junge im Bereich des späteren Fundortes vom fahrenden Auto abgesprungen – und dabei schwer gestürzt.

Die Angaben des Kindes werden durch die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchungen gestützt.

Bei der Polizei Saarburg lobt Sachbearbeiter Bernhard Schmitt das Kind für seine Ehrlichkeit: “Durch seine ehrliche und umfassende Schilderung des tatsächlichen Geschehens ergibt sich bei diesem Unfallhergang ein ganz anderes Bild. Durch die Bauart des Fahrzeuges hat der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug heraus keine Sicht auf das hintere Trittbrett. Damit dürfte auch der Paketzulieferer deutlich rehabilitiert werden, denn er ist in der Region als zuverlässig und freundlich bekannt.”