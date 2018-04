Der Radsport steht unter Schock: der erst 23-jährige belgische Profi Michael Goolaerts ist am Sonntagabend um 22.40 Uhr in der Uni-Klinik in Lille verstorben. Zuvor hatte er während des Klassikers Paris-Roubaix einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten.

pic.twitter.com/2kHQHXKBDG — Veranda’s Willems – Crelan Pro Cycling Team (@Snipercycling) 8. April 2018

Es war kurz vor 14.00 Uhr als das Peloton den zweiten Kopfsteinpflaster-Sektor in Angriff nahm. Auf der linken Seite zeigte die TV-Bilder einen Fahrer von Verandas Willems – Crelan der reglos am Boden lag. Es war Goolaerts der einen Herz-Kreislaufstillstand erlitten hatte. Die Rettungskräfte versuchten ihn durch Herzmassage und mit der Hilfe eines Defibrilators zu reanimieren. Anschließend wurde der junge Radprofi mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Lille geflogen. Wie sein Team am Sonntagabend auf Twitter mitteilte, ist er dort um 22.40 Uhr im Beisein seiner Familie verstorben.

Das sportliche Geschehen wurde schnell zur Nebensache. Auf Twitter drückte die Radsport-Familie den Angehörigen von Michael Goolaerts ihr Beileid aus:

Everyone at Team LottoNL-Jumbo is heartbroken by this incredibly sad news about Michael Goolaerts. Our thoughts are with his family, friends, and his team @Snipercycling. https://t.co/PXypvUwvpD — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) 8. April 2018

Au nom de l’Union Cycliste Internationale et de la famille du cyclisme dans son ensemble, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille, à l’équipe et aux proches de Michael Goolaerts, parti trop tôt ce jour. Nous partageons leur immense tristesse. https://t.co/nnPM33Qsqn — David Lappartient (@DLappartient) 8. April 2018

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris ce soir le décès de Michael Goolaerts. Toutes nos pensées vont à sa famille, son équipe et ses proches. All our thoughts are with his family, his team and beloved ones. https://t.co/sTDxbEehj1 — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) 8. April 2018

Se lever en se faisant une fête de vous commenter Paris-Roubaix et se coucher en réalisant qu’on a vécu une tragédie et en espérant se réveiller demain en se disant que c’était un cauchemard. RIP Michael Goolaerts. #rtbfsport — Rodrigo Beenkens (@RoBeenkens) 8. April 2018