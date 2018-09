Während einer Pressekonferenz in Abwesenheit der neuen Direktorin wurde angekündigt, dass Nancy Braun die Generaldirektion von Esch 2022 übernehmen wird. Diese Entscheidung soll nun endlich Ruhe in ein von Unruhen und Skandalen geplagtes Projekt bringen – und es dem Verwaltungsrat erlauben, sich endlich ein wenig zurückzuziehen, so Roberto Traversini.

Von unseren Kulturredakteuren Anne Schaaf und Jeff Schinker

Die Grenze zwischen Gerüchteküche und Fakten scheint im Fall Esch 2022 immer mehr zu verschwimmen: Nachdem die Woxx und das Tageblatt das Gerücht, dass Nancy Braun als Favoritin für den Generaldirektorenposten gelte, aufgegriffen hatten, dementierte der Escher Bürgermeister Georges Mischo dies. In der Zwischenzeit wurden immer wieder neue Namen möglicher Kandidaten für den Posten genannt, die mit mehr oder weniger überzeugenden Argumenten zementiert wurden – es entstand eine fast fabelhafte Mythologie um die zukünftige Besetzung des Postens, ganz nach dem Motto „et gëtt net keen“.

Auf der ...