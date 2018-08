Der F91 Düdelingen in Transsilvanien hat Fußball-Geschichte geschrieben. Das hatten sich die zahlreichen Fans, die heute beim Public Viewing in Düdelingen das spannende Match verfolgen, erhofft. Nach einem unglaublichen 2:0 letzte Woche im Heimspiel, schien die luxemburgische Mannschaft ab der zweiten Halbzeit auf dem besten Weg zu sein, in die Gruppenphase der Europaleague einzuziehen.

Kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit durften die Fans gleich dreimal jubeln. Sinani und Turpel sorgten für Freudentränen zu Hause in Düdelingen. Mit jedem Tor wird lauter gejubelt. In den letzten Minuten des Spiels stemmt sich Cluj nochmal dagegen, doch der Freude der Luxemburger Fans versetzt das keinen Dämpfer. Als dann der Schlusspfiff kam und der F91 endgültig die Sensation schaffte, gab es für die Fans kein Halten mehr.

Auch auf Twitter wird das Match mit Spannung verfolgt, und das nicht nur von Luxemburgern:

2-0!!!! (4-0) WOOOOOO!!!! F91 off to Europa!!!! I’M SO PROUD OF MY LITTLE CLUB!!! — Audrey Turpel (@Mierenneuk3r) 30. August 2018

La historia del día 🤩 El F91 Dudelange de LUXEMBURGO eliminó al CFR Cluj de Rumanía (5-2 global) y se convierte en el primer equipo luxemburgués en participar en la fase final de una competencia europea. Jugará la fase de grupos de la Europa League 🇱🇺 ⚽ 👏 pic.twitter.com/wBVK27G8pH — ESPN.com.mx (@ESPNmx) 30. August 2018

F91 Dudelange will be the first side from Luxembourg to qualify for a major European tournament 🇱🇺 — Alasdair Macrae 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇺🇦 (@Mychalyschyn) 30. August 2018

Ich sag dann schonmal herzlichen Glückwunsch F91 #Dudelange zur Qualifikation zur #EuropaLeague! Ganz #Luxemburg ist hoffentlich stolz auf euch! 😀 — HanZ AciD (@HanZ_AciD) 30. August 2018