Ein 52-Jähriger soll im Juni des vergangenen Jahres einen Elfjährigen derart verprügelt haben, dass dieser verletzt wurde. Der Mann soll den Jungen am Hals hochgerissen haben und ihn dann zu Boden geworfen haben.

Danach soll er ihn mitsamt seines Fahrrads in die Luft gehoben haben und ihn erneut zu Boden geworfen haben. Der Junge litt durch diese Verletzungen mehrere Traumata und trug viele Verletzungen von sich.

Angeklagter fühlte sich von den Kindern “terrorisiert”

Der Angeklagte selbst erklärte vor den Richtern, dass er seit mehreren Jahren Opfer von Jugendstreichen sei. “Die Kinder rennen mit Füßen gegen meine Vordertür und klingen ständig an meiner Tür. Immer wieder habe ich sie verwarnt und ihnen erklärt sie sollen damit aufhören. Ich wurde regelrecht terrorisiert”, sagte er.

Er habe sich bereits an die Polizei und an den Schöffenrat gewendet gehabt – doch nie habe jemand auf seine Beschwerden reagiert. “Am 17. Juni einfach eine Sicherung bei mir durchgebrannt”, erklärte der Beschuldigte vor den Richtern.

Vor Gericht gestand er die Tat – und betonte emotionslos: “Ich dachte mit, dass ich die Kinder dieses Mal erwischen werde. Ich trat vor die Tür und konnte einen Jungen packen. Ich hob ihn auf und schüttelte ihn. Er ist anschließend eben unglücklich gestürzt”.

Auf die Frage des Richters, warum die Kinder immer ihn geärgert hätten, wusste der Angeklagte keine Antwort. Er meinte nur, dass er sich gezwungen sah, zu reagieren. Die Kinder hätten mit ihren Streichen auch nicht aufgehört, als er nichts unternahm. “Es tut mir auch leid, dass es so weit kommen musste. Doch diese Streiche werden bereits seit rund fünf Jahren mit mir gespielt”, erklärte er.

Kein Kavaliersdelikt

Der Richter betonte, dass diese Tat keinesfalls ein Kavaliersdelikt sei – dem Mann drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Eine Zeugin, die in der Nähe des Angeklagten wohnt, sagte aus, dass sie zur Tatzeit Schreie gehört hat. Sie habe auch gesehen, dass eine Person den Jungen hoch gehoben hat. Ob es sich dabei aber um den Angeklagten handelte, wollte sie nicht bestätigen. “Ich kann nur sagen, dass der Angeklagte immer sehr vorsichtig mit dem Auto durch die Straße fährt, wenn dort Kinder spielen. Auch ich wurde bereits Opfer solcher Streiche”, sagte die Frau. “Aber es sind halt Kinder.”

Ein weiterer Zeuge sagte, er hätte kgesehen, dass der Beschuldigte den Jungen sogar zwei Mal mit dem Fahrrad in die Luft gehoben und dann zu Boden geschmettert hat. Warum der Mann so aggressiv reagierte, konnte er nicht sagen. Er hätte den Jungen gesehen der verletzt am Boden lag und blutete. Der Zeuge, der die Polizei damals alarmierte, betonte, dass er die Tat selbst nicht gesehen hat. “Ich habe Schreie gehört – und als ich vor die Tür trat, sah ich einen Jungen am Boden liegen. Ich habe dann sofort die Polizei gerufen”, erklärte er vor Gericht.

Staatsanwaltschaft fordert 20 Monate Haft

Der Verteidiger des Angeklagten, Me Brian Hellinckx plädierte gegen eine Haftstrafe für seinen Mandaten. Diese sei nicht angebracht, weil er geständig sei. “Mein Mandant hatte keineswegs die Absicht den Jungen zu verletzten. Auch hat er nicht – wie es in der Anklageschrift steht – das Fahrrad auf den Jungen geworfen”, sagte der Rechtsanwalt.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von 20 Monaten und eine angepasst Geldstrafe, weil bei dieser Tat eine “enorme Brutalität” im Spiel gewesen sei. Am Ende der Verhandlung fügte der Beschuldigte hinzu, dass er nur seine Ruhe haben will und nicht Opfer von ständigen Jugendstreichen sein möchte. Das Urteil soll am 21. Juni fallen.