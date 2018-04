Die Kommunistische Partei Luxemburg (KPL) hat als eine der ersten Parteien einen vollständigen Programmentwurf vorgelegt. Im Jahr des 200. Geburtstags von Karl Marx geht den Forderungen eine Analyse voraus, die ganz im Sinne des wirtschaftlichen Theoretikers ist.

Der Kapitalismus stecke in einer tiefen systemischen Krise, heißt es da; die Tausenden Milliarden, die von den Notenbanken in Umlauf gebracht werden, würden nicht für die Entwicklung der Produktivkräfte, sondern vielmehr für ungezügelte Spekulation an den Börsen genutzt, die zu einer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich führe.

In verschiedenen Kapiteln werden die Forderungen der Partei dann aufgezählt. Da wo der OGBL eine zehnprozentige und die LSAP eine rund fünfprozentige Erhöhung des Mindestlohns vorschlagen, bringt die KP eine 20-Prozent-Erhöhung ins Gespräch.

Es sollen aber auch – als Maßnahme gegen Arbeitslosigkeit – Arbeitsplätze für Arbeitssuchende mit geringer Qualifikation angeboten werden. Obst- und Gemüseanbau, Holzindustrie und Energiegewinnung würden sich hier eignen.

Sozialpolitisch fordern die Kommunisten, die im Übrigen noch keine Kandidatenlisten präsentiert haben und dem Programm Vorrang geben, das Herabsetzen des Rentenalters von 65 auf 60 Jahre, die Vollrente im Alter von 57 Jahren bei 35 Beitragsjahren, die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und schließlich die Anpassung der Lohnentwicklung an die Produktivität. Steuerpolitisch soll laut KPL-Vorstellungen die Steuertabelle jährlich an die Lebenshaltungskosten angepasst werden, eine Vermögenssteuer soll eingeführt werden und eine Steuer auf Börsentransaktionen erhoben werden.

Auch soll das Kapital sich paritätisch an der Finanzierung der Familienkasse und der Pflegeversicherung beteiligen.

In dem Kapitel über Bildung wird unterstrichen, dass Bildungspolitik auch Sozialpolitik sein müsse: Die Schule solle zu Chancengleichheit führen, dafür solle dass Bildungsbudget um 30 Prozent erhöht werden. Das gesamte Schulmaterial soll kostenlos zur Verfügung gestellt werden, alle nebenschulischen Aktivitäten (Ausflüge, Schneeklassen …) sollen gratis sein. Eine polytechnische Gesamtschule (dreijähriger “Tronc commun” nach der Grundschule) für alle Schüler und die Abschaffung der Studiengebühren für Studenten und die Gründung einer Volksschule sind weitere programmatische Vorschläge der Partei.

Ein Grundrecht auf Wohnen soll u.a. durch den Bau von 50.000 öffentlichen Mietwohnungen, die Begrenzung der Mieten für private Wohnungen und eine Erhöhung der staatlichen Beihilfen erreicht werden.

Die Erhöhung der Kaufkraft und die Bekämpfung der Armut sollen erreicht werden. Zudem soll die medizinische Betreuung für alle Menschen im Land die bestmögliche sein.

U.a. sollen die Ärztetarife begrenzt, das “Tiers payant” verallgemeinert und die Eigenbeteiligung der Patienten in dem Bereich abgeschafft werden. Weitere Forderungen in dem ausführlichen Entwurf betreffen die Aufwertung des Breiten- und Freizeitsports, Kultur für alle, eine Verkehrspolitik im Interesse der Bürger sowie Umweltpolitik, sinnvolle Nutzung der Digitalisierung, mehr Demokratie und eine andere Wirtschaft …