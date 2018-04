Sulfite in Produkten müssen auf den Etiketten aufgeführt und zugelassen werden. Über diese Bestimmung haben sich aber wohl einige Produzenten von Algen-Pulver hinweggesetzt. Wie die Behörde für Lebensmittelsicherheit am Freitag mitteilt, müssen einige Produkte, die unter anderem in den Supermärkten von Nature elements und Pall Center erhältlich waren, zurückgezogen werden. Denn Sulfite können zu Atemwegsbeschwerden, bis hin zu einem schweren Asthmaanfall führen.

Folgende Produkte sind vom Rückruf betroffen:

Chlorella-Algen-Pulver bio + raw Marke: Marma Superfoods Gewicht: 200g Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.05.2018 Bar-Kode: 3800225476935 Chargennummer: 6286 Herkunft: China Verkauft bei: Nature elements in Howald

Spirulina-Algen-Pulver bio + raw Marke: Marma Superfoods Gewicht: 200g Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2019 Bar-Kode: 3800225473439 Chargennummer: 7254 Herkunft: China Verkauft bei: Nature elements in Howald

Chlorella-Algen-Pulver raw bio Superfood Marke: Pursana Gewicht: 200g Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.10.2019 Bar-Kode: 5400706613262 Chargennummer: OCH-DF-160330/10 Herkunft: Mongolei Verkauft bei: Pall Center in Oberpallen



Außerdem wurden auch “Tima Waffelblätter 200g” zurückgerufen. Dieses Mal haben die Produzenten vergessen, das darin enthaltene Soja auch auf dem Etikett anzugeben. Das Produkt ist nur für Kunden gefährlich, die eine Soja-Allergie haben. Für alle anderen ist der Konsum unbedenklich. Das Produkt wurde in den Cactus-Supermärkten vertrieben.