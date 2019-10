Wegen Serverproblemen bei LuxTrust haben zurzeit rund 700.000 Nutzer in Luxemburg keinen Zugang auf ihre Online-Bankkonten. Bereits am Montag waren Probleme aufgetreten, die im Laufe des Tages behoben werden konnten. An einer Lösung wird derzeit gearbeitet. Wann die Kunden wieder Zugriff auf ihre Konten haben werden, ist noch nicht bekannt.