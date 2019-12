Seit Beginn des Schuljahres tüfteln die fünf Teilnehmer an der Option „Bénévolat“ des „Lycée Hubert Clement“ an ihrem Projekt. Gestern konnten sie endlich richtig loslegen. Rund um Weihnachten wollen sie den Kindern aus dem Flüchtlingsheim im Escher Neudorf die luxemburgische Kultur mit drei verschiedenen Aktivitäten näherbringen.

Die Primaner Alex de Paoli, Bryan Bast, Alessio Frappini, Pamela Patiotti und Pierre Neumeyer sind zwischen 18 und 20 Jahre alt und haben sich zu Beginn des Schuljahres für die Option „Bénévolat“ entschieden. Kurz nach Schulbeginn hat ihre Lehrerin Enesa Agovic mit ihnen am „Young Leader“-Workshop der Caritas teilgenommen. „Dort mussten wir ein Übungsprojekt entwerfen“, erinnert sich Alex de Paoli.

Damals entstand die Idee, Kindern zu helfen – am Anfang sollten es Waisenkinder sein, aber weil es in Luxemburg kein wirkliches Waisenhaus gibt, entschieden sie sich dazu, Flüchtlingskindern zu helfen. Sie fragten bei der Caritas nach und ihnen wurde das Flüchtlingsheim im Escher Neudorf vorgeschlagen.

Basteln und Backen

„Wir haben uns drei Aktivitäten an verschiedenen Tagen im Dezember überlegt“, sagt de Paoli. Gestern, am Nikolaustag, fand die erste statt: Passend zur Weihnachtszeit haben die Jugendlichen zusammen mit den Kindern Weihnachtskekse gebacken und Christbaumschmuck gebastelt. Dazu wurden die Kinder in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt, die abwechselnd an den beiden Aktivitäten teilnahmen: die kleinen von sechs bis neun Jahren und die etwas älteren zwischen zehn und 14 Jahren.

Damit die Kinder neben dem Spaß auch noch etwas dazulernen, haben sich die Jugendlichen etwas einfallen lassen. „Wir haben die Rezepte in ihrer Muttersprache ausgesucht. Sie sollen versuchen, uns auf Luxemburgisch, Deutsch, Französisch oder Englisch zu erklären, was wir für die Kekse brauchen“, erklärt de Paoli. Zur Baumdeko haben sich die Abiturienten ebenfalls viele Gedanken gemacht. Sie haben auf religiöse Motive wie Engel verzichtet, um den Kindern nicht nahezutreten.

Ausflug auf den Weihnachtsmarkt

Die zweite Aktivität ist für den 21. Dezember, kurz vor Heiligabend, geplant. Dann wollen die Jugendlichen die Kinder aus dem Foyer Neudorf auf den Escher Weihnachtsmarkt ausführen. „Wir wollen ihnen alles ein wenig zeigen, unsere Kultur, das Essen, die Menschen“, sagt de Paoli. Weil zwei Stunden auf dem Weihnachtsmarkt für die Kleinsten vielleicht etwas zu lange sind, haben sich die Primaner für sie etwas Besonderes überlegt. Sie wollen ein Plakat mit dem Wort „Winter“ in verschiedenen Sprachen bemalen und mit den Kindern weitere Worte und Zeichnungen hinzufügen, die sie mit dem Winter verbinden.

Am 30. Dezember planen die LHCE-Schüler einen Sporttag mit ihren Schützlingen. An verschiedenen Stationen sollen sie verschiedene Sportarten und Gemeinschaftsspiele entdecken können. Am Ende werden ihre Anstrengungen mit einer Überraschung belohnt.

Als Abschluss ihres Projekts wollen die fünf Schüler den Kindern einen sehr einfach gehaltenen Bewertungszettel geben, auf denen sie mit Smileys ausdrücken können, wie ihnen der Austausch mit den Jugendlichen gefallen hat.