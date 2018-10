Der Präsident der Jungen Sozialisten, Jimmy Skenderovic, ist am Freitag von seinem Amt zurückgetreten. Das gab der Politiker am Samstag per Facebook bekannt. In seinem Post bedankt sich der Jungpolitiker bei allen Weggefährten.

“Ich habe mich dazu entschieden, aufzuhören. Ich glaube, dass ich lange genug in der JSL aktiv gewesen bin”, so Skenderovic gegenüber dem Tageblatt. Bislang steht noch nicht fest, wer die Jusos in Zukunft lenken wird. “Mein Nachfolger wird noch gewählt werden”, so Skenderovic. Bis dahin wird Georges Sold das Amt provisorisch innehaben. “Ich bin seit 2014 in der Parteileitung der LSAP. Wie es nun weitergeht, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht”, so Skenderovic weiter.

Der Juso-Chef war bei den Nationalwahlen für seine Partei im Süden angetreten. “Rümelingen ist eine kleine Stadt und Kandidaten von hier hatten es noch nie einfach.” Besonders da viele Kandidaten aus Esch und Düdelingen auf der Liste standen. “Ich freue mich aber darüber, in meiner Stadt Zweiter quer durch alle Parteien geworden zu sein”, so Skenderovic. In Rümelingen hatte nur LSAP-Schwergewicht Jean Asselborn besser abgeschnitten als er.

Skenderovic bleibt LSAP-Mitglied

Zuletzt hatte es wieder eine Diskussion um eine Erneuerung in der Partei gegeben – woran das magere Resultat bei den Parlamentswahlen nicht unschuldig war. Der ehemalige Juso-Chef Sammy Wagner hatte am Tag nach den Wahlen eine solche Erneuerung auf Twitter gefordert. In der Folge kam es zum Schlagabtausch verschiedener LSAP-Jungpolitiker und dem Spitzenkandidaten Etienne Schneider. Erstere warfen der Parteispitze vor, ihnen keine Beachtung zu schenken. Letzterer warf den Jungen mangelndes Durchsetzungsvermögen vor.

Er sei nicht glücklich darüber gewesen, dass viele Junge nur über Köpfe geredet hätten. Die Inhalte müssten sich verändern, dann würden die Köpfe sich von selbst ändern. Seine Entscheidung hätte er allerdings auch getroffen, wenn das nicht der Fall wäre, versichert der Politiker. Seine Mitgliedschaft in der Partei wird er nicht aufgeben.