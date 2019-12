Auf einer Pressekonferenz hat der Dachverband der Armee- und Polizeigewerkschaft (SPFP) am Dienstag (10.12.) die Affäre Schleck aus seiner Sicht dargestellt. Die Widersprüche zur Darstellung des Armeechefs Duschène könnten nicht größer ausfallen.

Nein, Christian Schleck sei nie mit seiner Versetzung einverstanden gewesen– und werde es auch nie sein. Darauf habe der Präsident der Armeegewerkschaft in sämtlichen Gesprächen stets hingewiesen und das auch schriftlich festhalten lassen.

Wer etwas anderes behauptet, lügt, so die Verantwortlichen der SPFP, dem Dachverband der Armee- und Polizeigewerkschaft. In einer über zweistündigen Pressekonferenz hat die SPFP am Dienstagmorgen den Werdegang der Affäre Schleck geschildert, chronologisch mit allen Details. Dabei bleiben wohl noch ein paar Fragen offen, einige Fakten sind auch unterschiedlich interpretierbar, aber eines ist klar: Christian Schleck soll gegen seinen Willen versetzt werden. Der Betroffene selbst widerspricht dieser Darstellung nicht. Er ist bei der Pressekonferenz dabei.

Wenn also der Stabschef der Armee, General Alain Duschène, in einem Brief behauptet, Schleck sei einverstanden mit seiner Versetzung gewesen (das Tageblatt berichtete), dann verschweige er die Einwände des Betroffenen. Wenn Minister Henri Kox im Parlament behauptet, Schleck sei einverstanden gewesen, dann irre er, weil er auf die Falschinformationen der Armee hereingefallen sei.

Die SPFP bleibe deshalb bei ihrer Forderung, dass sämtliche Beteiligte an dieser Affäre zur Verantwortung gezogen werden müssten. Was den Armeechef anbelangt, bleibe man hier bei der Forderung, dass er aus dem Verkehr gezogen werden müsse. Was Christian Schleck anbelangt, solle er auf seinen Posten zurückkehren dürfen, um seiner gewerkschaftlichen Arbeit wie bisher nachkommen zu können.

Bei der Pressekonferenz der SPFP am Dienstagmorgen war kein Mitglied der CGFP, dem Dachverband der Gewerkschaften aus dem öffentlichen Dienst, dabei. Klar ist allerdings, dass die CGFP die Vorgehensweise des SPFP komplett unterstützt.