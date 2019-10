Frühstücke, Mittagessen, Galadinner. Spaziergänge, Festakte, Truppenabnahmen. Firmenbesuche, Ausstellungsbesuche, Konzertbesuche, Treffen, Meet and Greets, Besprechungen. Gruppenfotos, Weinproben. Und eine Kreuzfahrt auf der Mosel.

Die Royals aus Belgien kommen! Und sie haben ganz schön was vor. Wenn man einen Blick auf das Programm wirft, das Philippe und seine Mathilde in den kommenden Tagen in Luxemburg runterreißen, gerät man allein davon aus der Puste. Fast bei jedem Termin dabei: der Gastgeber, Seine Königliche Hoheit Henri, Großherzog von Luxemburg.

Henri hat nicht nur das blaue Blut und die Läuferlungen für mehrtägige Staatsbesuch-Marathons mit seinem belgischen Kollegen gemein. Wie Philippe auch kann er Ausgaben fürs royale Tagesgeschäft dem bürgerlichen Staatssäckel in Rechnung stellen. Gestern hat Finanzminister Pierre Gramegna den Haushalt 2020 präsentiert. Dort eingeplant ist auch die Kostenstelle „Maison du Grand-Duc“. Für das kommende Jahr sind für den Hof insgesamt 10.618.514 Euro vorgesehen.

10,6 Millionen, das ist ein halbes Milliönchen weniger als 2019. Toll, könnte man sagen, Henri spart mit! Eigentlich sind die großherzoglichen Ausgaben aber gestiegen. Denn die Posten für den im April gestorbenen Altgroßherzog Jean und seinen Stab fallen 2020 weg. Im Budget 2019 waren dafür noch 1,72 Millionen Euro eingeplant. Rechnet man diese Ausgaben aus den Etats der „Maison du Grand-Duc“ der vergangenen Jahre heraus, dann ist das Hofbudget von 2017 bis 2020 um ganze 26 Prozent gewachsen. Die Differenz zwischen 2019 und 2020 wäre alleine fast 13 Prozent groß.

Natürlich können Mitarbeiter und Schlösser nicht von heute auf morgen auf die Straße gesetzt oder veräußert werden. Aber bei all dem Pomp, der beim königlichen Besuch in den kommenden Tagen die Herzen der Monarchie-Fans höher schlagen lassen wird, sollte man nicht vergessen: Ein Staatsoberhaupt kostet Geld, das die Bürger erwirtschaften müssen.

Das ist (bis auf die obskure Tatsache, dass das Amt in diesem Land vererbt wird) an sich nichts Verwerfliches. Problematisch wird es aber, wenn ebendiese Bürger keinerlei Kontrolle über die Ausgaben haben. Der Grand-Duc selbst bekommt 744.000 Euro „Repräsentationsspesen“, sein Sohnemann 166.000. Der Rest – und das nicht gerade wenig – wird im Budget 2020 als Personalkosten, Zivilliste und Funktionskosten verbucht. Viel mehr gibt die Haushaltsaufschlüsselung nicht her.

Wenn es um die Transparenz der großherzoglichen Finanzen geht, hätten die Parteien „nicht immer so genau hingeschaut“, sagte Alex Bodry im August der Internetseite Reporter. Der LSAP-Fraktionschef fragt sich dort auch, wie sinnvoll des Steuerzahlers Geld von der „Maison du Grand-Duc“ eigentlich eingesetzt wird. Hoi! Wenn selbst ein Polit-Urgestein und Ex-Regierungsmitglied wie Alex Bodry nicht weiß, in was genau die Staatsgroschen vom Hof gesteckt werden, dann muss es wirklich miserabel um die Transparenz bestellt sein. Es ist wirklich höchste Zeit, dass in Luxemburg darüber eine Diskussion beginnt. Wie passend, dass ein königlicher Prunkbesuch in dieselbe Woche fällt wie die Präsentation des Staatshaushalts. Vielleicht schauen die Parteien dieses Mal genauer hin.