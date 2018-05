Der luxemburgische Zoll hat am Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Aktion mit den französischen Kollegen 56,580 Kilo Marihuana sichergestellt. In Düdelingen wurde gegen 11 Uhr eine Kontrolle mit einem X-Ray-Scanner durchgeführt, als den Fahndern ein Kühlwagen ins Netz ging.

Der Wagen war in Spanien angemeldet und war unterwegs nach Dänemark. Der Fahrer hatte angegeben, nur Gemüse zu transportieren. Die 56 Kilo werden von der Polizei auf einen Verkaufswert von einer halben Million Euro geschätzt.