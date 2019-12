Rücksichtslos abgestellte Wagen auf Parkplätzen für Menschen mit Behinderung oder Schul- und Radwegen gefährden Fußgänger, Fahrradfahrer und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Eine nationale Verkehrskontrolle der Polizei am dritten und vierten Dezember sollte auf das Problem aufmerksam machen. Mit Erfolg: über 500 Verstöße wurden an den zwei Tagen festgestellt.

“Bus stop” – Luxembourgish for a large area that’ll always serve as a parking spot for my car. pic.twitter.com/bIcjG0pk13 — David Raison (@kwisarts) December 10, 2019

Schwächere Verkehrsteilnehmer stehen Falschparkern grundsätzlich machtlos gegenüber. Oftmals bleibt nur der gefährliche Umweg über die viel befahrene und gefährlichere Straße. Um den entgegenzuwirken, führte die Polizei am dritten und vierten Dezember über 280 gezielte Kontrollen im ganzen Land durch und registrierte über 500 Verstöße.

Limpertsberg @CityLuxembourg les deux trottoirs sont fermés aux piétons. Cela devient une habitude ! pic.twitter.com/JB4aAhZnCK — copixhe (@copixhe) November 17, 2019

190 Fahrzeugbesitzer wurden verwarnt, weil sie einen Bürgersteig blockierten, knapp 100 Verkehrsteilnehmer parkten in einem Halte- oder Stationierungsverbot. In 24 Fällen wurde ein Platz für Lieferanten unrechtmäßig blockiert, 16 Mal wurde ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung irregulär besetzt. Neunmal wurde eine Bushaltestelle unrechtmäßig blockiert, in sieben Fällen war eine Garageneinfahrt zugestellt.