Wer auf der A6 versucht hat, dem Stau über die Pannenspur zu entkommen, dem blühte am Mittwochmorgen eine böse Überraschung: Die Polizei führte Kontrollen durch und zog die Fahrer heraus, die es besonders eilig hatten. “Teilweise benutzten die Fahrer die Pannenspur über drei Kilometer mit Geschwindigkeiten über 90 Stundenkilometer”, so die Polizei. Am Mittwoch schnappte die Polizei insgesamt 22 Fahrer.

Neben den Standstreifenschleicher schnappte sich die Polizei auch die Motorradfahrer, die außerhalb des Staus durch die Mitte überholten. Dieses Fahrverhalten sei “gefährlich”, so die Mitteilung. Die Polizei erinnert an den 19. April. Damals fuhr ein Motorradfahrer durch die Mitte und rannte in das Heck eines Lastkraftwagens.