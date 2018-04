Navis, Airbags – und sogar Spurhalteassistenten. Diebe brechen in Luxemburg immer öfter Autos auf, um an Elektronik-Komponenten im Fahrzeuginneren zu kommen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Diebe würden meist die Scheiben der Autos einschlagen und dann die teuren Ausstattungsteile “fachmännisch” ausbauen. “In mehreren Fällen wurden die Lenkräder samt der integrierten Airbags entwendet”, erklärt die Polizei.

Diese Art von Diebstählen seien in den vergangenen Wochen vermehrt begangen worden, die Polizei ermittelt “interregional”. Die Beamten wollen die Bürger dennoch warnen – und raten, Autos in der Garage abzustellen und die Polizei zu informieren, wenn sich verdächtige Personen um Fahrzeuge tummeln. Auch, wenn jemand hört, wie eine Scheibe eingeschlagen wird, soll er die Beamten verständigen.