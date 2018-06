Selten hat man am Vorabend des Nationalfeiertags so viel Politprominenz in Esch gesehen. Sogar Premierminister Xavier Bettel hat am Freitag den Weg in die Minettemetropole gefunden, um gemeinsam mit Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie die Menge zu beglücken.

Wobei die Zahl der Escher Monarchie-Fans in diesem Jahr doch recht überschaubar war. Die hatte sich vor allem am Brillplatz versammelt, wo das erbgroßherzogliche Paar um 17.05 Uhr ankam. Nach der Gedenkfeier am “Monument aux morts” vor dem nationalen Resistenzmuseum führte ein Umzug durch die Alzettestraße zum Stadthausplatz. Auch der Escher Schöffen- und Gemeinderat (mit Ausnahme der beiden Räte von “déi Lénk”) sowie ungewohnt viele Minister und Abgeordnete waren mit dabei. In der Alzettestraße selbst war das Publikum jedoch, im Vergleich zu den Umzugsteilnehmern, fast schon in der Minderheit.

Tribüne vor dem Rathaus

Weiter ging es mit dem Defilee der Escher Vereine vor den illustren Gästen, die wie jedes Jahr auf einer kleinen Tribüne vor dem Rathaus Platz genommen hatten. Für den neuen Bürgermeister Georges Mischo (CSV) war es die erste Nationalfeiertagsvorabendfeier. In seiner Ansprache im Rathaus unterstrich er den multikulturellen Charakter der Stadt Esch und erklärte dem erbgroßherzoglichen Paar in kurzen Sätzen, vor welch großen Herausforderungen die Stadt steht.

Nach einem Bad in der Menge auf dem Volksfest vor dem Rathaus und dem traditionellen Anzünden des Holzscheits der “Guiden a Scouten”, verabschiedeten Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie sich unter den von der Escher Harmonie municipale vorgetragenen Wilhelmus.