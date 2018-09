Die achte Auflage des “Lëtzebuerger Filmpräis” war ein Politdrama der etwas zahmeren Sorte. Die Branche, die sich selbst in der Krise sieht, pendelte zwischen pompöser Selbstinszenierung und Anspielungen auf die budgetären Schwierigkeiten, in denen sie steckt. Schauspielen mussten an diesem Abend vor allem die anwesenden Politiker.

“Schäiss.” So begann die Dankesrede der Schauspielerin Vicky Krieps, die anschließend erläuterte, sie habe wirklich nicht damit gerechnet, für ihre Rolle in “Gutland” ausgezeichnet zu werden, weshalb sie eben keine Rede vorbereitet hatte. Des Weiteren sei sie nach einem Nachtdreh nach Luxemburg gefahren und deswegen etwas verpeilt.

Folglich improvisierte die Schauspielerin in einem authentischen Moment (man weiß, dass diese bei solchen Zeremonien meist Mangelware sind), sie würde den Preis eigentlich gerne mit allen nominierten Schauspielern teilen. Sie machte das Publikum auch darauf aufmerksam, wie viel Arbeit es für die für den Abend engagierten Schauspieler Isaac Bush und Elisabet Johannesdottir koste, das Publikum zu entertainen. Das sei zwar auch die Rolle, die Begabung und die Leidenschaft des Schauspielers, aber viele seien sich halt nicht bewusst, wie viel Arbeit dahinterstecke.

Gutland sahnt ab

“Gutland” wurde kurz danach dann gleich nochmal prämiert – für den besten Film, für den u.a. auch das schöne Werk “Barrage” mit Isabelle Huppert nominiert war. Govinda Van Maele bedankte sich anschließend bei den zahlreichen Laien, die im Film schauspielten – und betonte, seine Rede wäre vielleicht genauso lang und langsam wie sein Film selbst. Der Preis für die beste Serie ging an “Bad Banks” – Regisseur Christian Schwochow konnte leider nicht vor Ort sein, da er gerade die dritte Staffel von “The Crown” dreht. Damit wurde der internationale Erfolg der Serie nochmal lokal wertgeschätzt.

Budgetäre Schwierigkeiten …

Vorher hatte Showmaster ...