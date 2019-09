CSV-Präsident Frank Engel fühlt sich bereit für die politische „Rentrée“, erklärt er am Montag im 100,7-Interview. Der Gesundheitszustand von Vizepremier Félix Braz spielt auch für ihn eine Rolle auf der politischen Bühne, würde den oppositionellen Elan der CSV aber nicht bremsen, kontert er auf die diesbezügliche Frage des Interviewers. Die Situation sei tragisch, meint Engel: „Das bremst die politische Normalität im Land teilweise, weil es ja auch uns nicht kaltlässt, was Félix Braz passiert ist.“

Auf die Nachfolge des grünen Justizministers angesprochen, gibt sich der Politiker eher zurückhaltend. Im Gespräch ist Differdingens Bürgermeister Roberto Traversini (“déi gréng”), der wegen einer Affäre um ein geerbtes Haus aktuell in der Kritik steht. Engel sagt, er wolle niemanden vorverurteilen und man müsse definitive Informationen abwarten.

Datenbank-Affäre

Engel will wieder eine neue Diskussion über die Verfassungsreform, besonders bezüglich des Wahlsystems in Luxemburg. Die CSV habe eine eigene Position dazu. Man wisse aber auch, dass ein Alleingang in dieser Hinsicht nichts bringe. Es hänge viel davon ab, wie groß die Bereitschaft der anderen Parteien sei, sich der CSV anzuschließen.

Bezüglich der Kritik seiner Parteikollegen Laurent Mosar und Gilles Roth an der umstrittenen Datenbank “Ju-Cha” meint Frank Engel, die beiden hätten gute Arbeit geleistet, um Licht in diese Affäre zu bringen. „Wir haben ein ernstes rechtsstaatliches Problem hier offengelegt“, sagt Engel. Selbstverständlich sei die CSV bereit, an der Lösung dieses Problems mitzuwirken.