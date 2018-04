Im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg trifft Déifferdeng 03 auf Ehrenpromotionär Grevenmacher, das hat die Auslosung heute Mittag im Autohaus Martin Losch in der Hauptstadt ergeben.

Des weiteren trifft Niederkorn-Bezwinger Petingen auf den Racing, Hostert auf die US Esch und Wiltz auf Rodange. Alle Partien werden am 18. April ausgetragen. Das Halbfinale findet am 9. Mai statt und zum Endspiel kommt es am 27. Mai.

Die besten vier Mannschaften der Meisterschaft sind nicht mit am Start. Der F91, Niederkorn, Jeunesse und Fola sind bereits ausgeschieden. Dadurch könnte auch der vierte Platz in diesem Jahr nicht für die Europa-League-Qualifikation reichen. Nur wenn Déifferdeng 03 den Pokal gewinnt und gleichzeitig auf dem dritten Rang in der BGL Ligue am Saisonende steht, wird der vierte Platz “europäisch”.

Im Überblick:

Grevenmacher (EP) – Déifferdeng 03 (ND)

Union Titus Petingen (ND) – RFCUL (ND)

Hostert (ND) – US Esch (ND)

Wiltz (EP) – Rodange (ND)

(in Klammern: Divisionszugehörigkeit)