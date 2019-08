Der oberste US-Kriegstreiber John Bolton hat also Boris Johnson versichert, dass die Regierung Trump einen No-Deal-Brexit nach Kräften unterstützen werde. Der Londoner Guardian kann Boltons Begeisterung für einen No Deal durchaus nachvollziehen, da er die Briten den Amerikanern auf einem silbernen Tablett servieren wird. So wünscht sich ein Lehnsherr seine Vasallen: Er muss sie nicht erst in verlustreichen und kostspieligen Feldzügen bezwingen, nein, sie rutschen von sich aus auf Knien herbei und flehen ihn untertänigst an, sich unterwerfen zu dürfen.

Und doch sollte man einmal mehr daran erinnern, dass Trump und seine Adlati die zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien nicht im Alleingang definieren können, sondern dass der Kongress da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und der hat schon deutlich gemacht: Ohne Rücksicht auf das irische Karfreitagsabkommen gibt es für die Briten kein Freihandelsabkommen mit den USA. Worüber sich Tories und Faragisten dem eigenen Wählervolk gegenüber tunlichst ausschweigen. Was einen nicht verwundern sollte, denn ohne USA-Deal droht es für die britische Wirtschaft eng zu werden.

Insbesondere so lange der Handel mit der EU vom Wohlwollen Letzterer abhängig sein wird. Welches Wohlwollen sich in ausgesprochen eng umrissenen Grenzen halten wird, solange sich Johnson und seine Mannen gegenüber Brüssel so aufzuführen versuchen wie einst die Kolonialsahibs der East India Company in Bombay oder Kalkutta. Übrigens: Auch die Inder haben sie am Ende sang- und klanglos rausgeschmissen. Die London Review of Books hat übrigens jüngst auf die Scheinheiligkeit des Ober-Brexiteers Jacob Rees-Mogg hingewiesen. Dieser klassische Plutokrat will sich in seinem Patriotismus von nichts und niemandem überbieten lassen, unablässig kündet er von Britannias Ruhm und Ehre. Gleichzeitig aber hat er mit dem Investmentfonds SCM Millionen verdient, der die ihm anvertrauten Gelder nur zu einem mickrigen Prozent in britische Firmen anlegt.

Für den Rest zieht die Firma hauptsächlich Länder vor, in denen die weniger Begüterten wenig bis gar nichts zu melden haben. Ein Idealzustand, den auch in Großbritannien zu verwirklichen er und seine brachialliberalen Kumpane im Schilde führen. Dies sobald der Hard Brexit über die Bühne gebracht worden sein wird. Der Labour-Abgeordnete Jack Dromey hat „the Mogg“ ganz zutreffend „the honourable member for Downton Abbey“ getauft.

Sorgen machen muss einem aber derzeit in Europa nicht nur Großbritannien. Auch Italien scheint unterwegs in Richtung Bruchlandung. Nun ist es wenig wahrscheinlich, dass Rom ohne Not die EU verlassen würde: Die meisten Italiener sind sich durchaus der Vorteile bewusst, welche die Mitgliedschaft ihnen bringt. Ohne europäische Strukturhilfen wäre z.B. der Mezzogiorno noch viel schlechter dran als er es ohnehin ist (von den armen Mafiosi gar nicht zu reden).

Dies gesagt, wäre ein Fascho wie Salvini im Palazzo Chigi dennoch eine Katastrophe sowohl für Europa als auch für jene alte Kulturnation, die entscheidend am Zustandekommen der europäischen Zivilisation beteiligt war.