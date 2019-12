Soeben hat die OECD eine neue Version ihrer Bildungsstudie („Pisa“) veröffentlicht – die Luxemburg in Sachen Lesekompetenz nur einen mittleren Platz im Ranking zuweist. Sowohl beim aktuellen Schwerpunktthema Lesekompetenz als auch in der Mathemathik und bei den Naturwissenschaften gibt die OECD Luxemburg nur unterdurchschnittliche Noten – genau wie in den Vorjahren.

Im Turnus von drei Jahren untersucht die Pisastudie der OECD den Leistungsstand von Jugendlichen zum Ende ihrer Pflichtschulzeit. Bereits zum dritten Mal widmete sich die Untersuchung schwerpunktmäßig der Lesekompetenz.

Luxemburg steht im Ranking, zum wiederholten Mal, recht abschlagen: Während China mit Werten von bis zu 555 erreichten Punkten die Spitzenplätze im Ranking einnimmt, landet Luxemburg mit 470 Punkten knapp vor der Ukraine und der Türkei. Der OECD-Durchschnitt beträgt hier 487 Punkte.

Ebenfalls zum wiederholten Male liegen alle Nachbarn Luxemburgs deutlich weiter oben. Allerdings liegen Deutschland (498 Punkte) sowie Belgien und Frankreich (je 493 Punkte) deutlich näher an Luxemburg als an den Spitzenplätzen.

Die europäischen Staaten mit der höchsten Lesekompetenz heißen Estland, Finnland und Irland.

Für die Studie testete man rund 600.000 15-jährige Schüler in 79 Ländern und Volkswirtschaften auf Lesen, Naturwissenschaften und Mathematik. Der Schwerpunkt lag auf dem Lesen, wobei die meisten Schüler den Test am Computer machten. Eine typische Testfrage kann man hier nachvollziehen.

Einer von vier Leser in den OECD-Ländern ist laut den Autoren der Studie unfähig, die einfachsten Lese-Herausforderungen zu meistern.