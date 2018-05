Die Piratenpartei hat am Montag auf ihrem Konvent in den Rotonden über ihr Wahlprogramm und die Kandidatenlisten abgestimmt. Das Programm wird erst in den nächsten Tagen veröffentlicht, da laut Parteipräsident Sven Clement noch einige Schreibfehler verbessert werden müssen. Den Delegierten auf dem Konvent lag der Text allerdings schon vor. Die Partei tritt, wie bereits Ende März angekündigt wurde, zusammen mit der PID an, die insgesamt 15 Kandidaten auf der Piratenliste stellt.

Bei den Gemeindewahlen im Oktober konnten die Piraten ein überraschend gutes Resultat einfahren: Im Norden schaffte es Daniel Frères in den Remicher Gemeinderat. In Petingen konnten Marc Goergen und Starsky Flor den Sprung in den Rat schaffen. Doch die Piraten haben höhere Ziele: Am Montag wiederholten sie immer wieder, dass sie diesmal ins Parlament einziehen wollen. Sie erhielten bei den letzten Parlamentswahlen 2,94 Prozent der Stimmen. Die PID konnte 1,5 Prozent der Wählerstimmen erringen.

Der Konvent zeigte allerdings auch, dass die Partei noch immer von Grabenkämpfen geplagt ist. Vor ein paar Monaten kam an die Öffentlichkeit, dass es Zoff zwischen verschiedenen Mitgliedern gab. Diese Streitereien traten am Montag wieder an die Oberfläche. So zum Beispiel, als Marc Goergen, dem Generalsekretär des Südbezirks, vorgeworfen wurde, sein Verständnis von Basisdemokratie sei fragwürdig. Dieser entgegnete, dass einige Personen eifersüchtig über den Erfolg verschiedener Kandidaten seien und der Partei schaden wollen.

Hier die Kandidaten in den verschiedenen Bezirken:

Osten:

Daniel Frères

Jill Clement

Claire Houdremont

Nancy Boerger

Emilie Moreira

Catarina Martins

Norden:

Ben Allard

Angie Dasbarg

Joshua Ginter

Jean Colombera

France Oly

Sam Grüneisen

Andy Maar

Pierre Conrad

Angela Molitor

Zentrum:

Sven Clement

Jerry Weyer

Lucie Kunakova

Christian Isekin

Cynthia Laux

Pascal Clement

Lucas Arndt

Loic Didelot

Thierry Zoller

Rudolphe Aben

Marc Tholl

Huguette Philippe-Alfonsetti

Sven Cannivy

Jil Mischel

Jeff Cigrand

Jo Wampach

Pierrot Bis

Jeannine Pott

Jean-Paul Wallisch

Francy Felgen

Mireille Liesch

Süden: