Die Piraten haben am Donnerstag eine Klage gegen die Regierung vor dem Verwaltungsgericht eingereicht. Konkret geht es darum, dass die Oppositionspartei einen Antrag gestellt hatte, um alle Dokumente einsehen zu können, die das Verhältnis zwischen der RTL-Gruppe und dem Luxemburger Staat regeln. Der Staats- und Medienminister Xavier Bettel (DP) habe ihnen die Einsicht in diese Dokumente zweimal verwehrt, bestätigte der Piraten-Abgeordnete Sven Clement am Donnerstag am Rande einer Ausschusssitzung. Daher hätten die Piraten sich dazu entschieden, Klage vor dem Verwaltungsgericht einzureichen. Es gehe der Partei darum zu beweisen, dass die Abgeordneten das Recht haben, diese Dokumente einzusehen, sagte Clement.

Auf die Frage, wie er die Erfolgsaussichten der Klage einschätze, antwortete Clement: „Wir sind in einem ‘Vide juridique’. Erstens hat noch nie jemand die Regierung wegen der Herausgabe eines Dokuments im Parlament verklagt. Zweitens sind wir in der peinlichen Situation, dass es keine rechtliche Grundlage gibt, die die Kontrolle der Regierung durch das Parlament regelt“. In der Verfassung stehe lediglich, dass das Parlament die Regierung kontrolliere. Was das nun genau bedeutet müsse das Verwaltungsgericht klären, sagte Clement.

Geklagt haben sowohl der Abgeordnete Sven Clement in seinem eigenen Namen als auch seine Partei. Dadurch könne gleichzeitig geprüft werden, ob eine politische Gruppierung überhaupt klagen dürfe, meinte Clement.