Am 5. Dezember wird Parov Stelar wieder in der Main Hall der Rockhal auftreten und alle Zuschauer zum Tanzen bringen.

Von Delia Pifarotti

Die österreichische Band rund um DJ und Produzent Parov Stelar (gebürtiger Marcus Füreder) zählt zu den besten Live-Acts der Welt und ist wegen der positiven Energie, die sie vermittelt, den groovy Rhythmen und elektronischen Klängen, in die sie das Publikum taucht, ein gefeierter Gast. Auszeichnungen wie acht Austrian Amadeus Awards, ein eigenes Label, Kollaborationen mit u.a. Lady Gaga, Bryan Ferry und Lana del Rey, internationale Filme und Commercials mit Stelars Soundtracks und Songs haben Parov Stelar wohl zum Megastar gemacht. Doch ist er durch und durch bodenständig geblieben und sorgt auch immer für Überraschungen, denn der Begründer des „Elektro-Swing“ hasst Monotonie und festgefahrene Pfade. Er mag es, sich als Künstler immer neu zu erfinden und seine Fans daran teilhaben zu lassen.

Im Gespräch mit Parov Stelar haben wir etwas mehr über ihn, sein dreiteiliges neues Album und seine Familie erfahren.

Tageblatt: Der erste Teil Ihres neuen Werkes „Voodoo Sonic“ ist Mitte November veröffentlicht worden. Er macht Lust auf mehr, denn es handelt sich ja um eine Trilogie. Wieso dieses dreiteilige Format?

Parov Stelar: Ich wollte ein lebendiges Album schaffen, denn ich merke immer mehr, dass Alben in unserem digitalen Zeitalter durch das Streaming an Bedeutung verlieren, weil die Leute eben keine Zeit mehr haben. Das ist schade. Es ist alles so schnelllebig geworden: Du legst ein Album vor, präsentierst zwölf Titel und zwei Wochen später sind sie schon out. Ich wollte aber auch nicht alle 14 Tage einen Track nach dem anderen einzeln herausgeben. Nein, mir war es schon wichtig, ein Gesamtwerk zu präsentieren. Um irgendwie nicht komplett der Oldie zu sein, dachte ich mir, dass eine Trilogie etwas Lebendiges und Spannendes sein könnte. Die beiden anderen Teile sind noch gar nicht fertig, ich bin ja mitten im Schaffen. Der Prozess der Kreation ist sehr wichtig und ich will den auch zeigen. Kennen Sie die „Drei-Farben-Trilogie“ des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieślowski? Ich liebe diese drei Filme „Blau“, „Weiß“, „Rot“. Die jeweiligen Handlungsstränge haben offensichtlich nichts miteinander zu tun, aber in jedem Teil merkt man, dass plötzlich Details oder Figuren aus dem vorigen Teil miteinfließen und dem Ganzen Spannung verleihen. Das ist der Grund, warum ich das Format der Trilogie für mein neues Werk gewählt habe. Denken Sie auch an die Triptychen in der Malerei oder in der Literatur. Sie tragen immer etwas Magisches in sich.

Apropos Magie: Den Begriff „Voodoo“ assoziiert man mit Spiritualität und Ritual, Trance und sogar Besessenheit. Was hat Sie dazu bewogen, Ihr Album „Voodoo Sonic“ zu nennen?

Oft reduziert man Voodoo auf die Puppe, in die man Nadeln einsticht. Aber das ist nur ein Aspekt des Kultes oder der Religion. Nachdem ich Filme wie „Angel Heart“ gesehen habe, in denen Voodoo vorkommt, habe ich mich weiter mit der Thematik beschäftigt und festgestellt, dass der Kult viele Facetten zu einem Schmelztiegel vereint und letztendlich Bewegung und Ekstase ein großer Bestandteil davon sind. Mir hat dieses Vermischen von verschiedenen Begebenheiten und Einflüssen zu einem neuen Ganzen sehr gefallen und ich habe mir gedacht, dass das eigentlich meine Arbeitsweise sehr gut beschreibt. Aus verschiedenen Musikstil-Teilen versuche ich stets, etwas Neues zu schaffen, um dann später, im Konzert, in Form von Schall und Tanz, Bewegung bis zur Ektase zu erzeugen: Voodoo Sonic also. Finde ich total passend zum Album und meiner Live-Band. Ich unterstreiche auch, dass ich nicht nur Swing, sondern auch Blues, Pop oder Rock sample. Es ist der Prozess des „Samplens“ an sich, der mich fasziniert und von dem ich auch nie weiß, wo er mich hinführt. Ich bin kein Komponist im klassischen Sinne.

Kann man es symbolisch auch so interpretieren, dass die Heilungskraft von Voodoo Ihnen geholfen hat, nach Ihrem Burn-out wieder Energie und Schaffenswille zu finden?

In gewissen Umständen ja. Für mich ist Voodoo eine Kraft, die sowohl positiv als auch negativ sein kann. Wenn man sie falsch einsetzt, kann sie zerstörerisch sein. Gibt sie dir die Balance, baut sie dich auf. Im Endeffekt kann es mit der Musik oder mit der Kunst genauso sein. Sie können unendliche Freude bereiten, aber auch störend sein. Das habe ich an mir selber gemerkt. Es geht also darum, ein Bewusstsein und ein Gespür für das richtige Gleichgewicht zu entwickeln.

Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, dass Ihr neues Album mehr Kunst enthält als die anderen Alben?

Ich komme ja aus der bildenden Kunst, ich habe Angewandtes Design in Linz studiert und bin eigentlich durch Zufall zur Musik gelangt. In meiner Arbeit als DJ und Produzent habe ich Kunst immer miteinfließen lassen, z.B. erstelle ich selber das Artwork der CD-Booklets oder der Special Editions von Vinyl-Schallplatten. Dieses Mal wollte ich meinen Schaffensweg viel mehr noch mit Kunst bereichern als zuvor. Kunst ist wie ein Werkzeug für mich. Bilder sprechen mich an. Manchmal male ich ein Bild und es kommt eine Idee für einen Song oder umgekehrt. Das mag ich zu vereinen, denn ich fühle mich als Künstler tout court, nicht nur im musikalischen Sinne. Und überhaupt: „eARTh without ART is just eh!“

Ihre Frau Lilja Bloom ist ebenso eine Kreative wie Sie und ihr inspiriert euch gegenseitig. Als Designerpaar entwerft ihr sogar Möbel zusammen. In der Öffentlichkeit stand sie aber bisher eher im Hintergrund, jetzt scheint sie visuell auch präsenter: in Ihren Videoclips beispielsweise. Stimmt dieser Eindruck?

Ja, denn es ist ein logischer Prozess gewesen. Wir haben immer gemeinsam gearbeitet, aber nach außen hin sah man es weniger. In letzter Zeit funktioniert es eben so, dass wir drei Songs zusammen gemacht haben. Also ist sie automatisch präsenter. Die erste Single-Auskoppelung des Albums heißt „Go Wake Up“ und ist der Versuch, Leute wachzurütteln vor den dramatischen Problemen unserer Welt und sie zum Handeln anzuspornen: „It’s five to twelve! Go wake up, don’t be blind!“ Jeder von uns ist mitverantwortlich für das Wohlergehen unseres Planeten, auch wenn letztendlich diejenigen, die Geld und Macht haben, am längeren Hebel sitzen. Ich glaube trotzdem, dass alle zusammen etwas bewirken können. So gesehen bin ich ein Realist oder besser gesagt ein Optimist mit Erfahrung.

Sie haben letztes Jahr Ihre Frau, aber erstmals auch Ihren Sohn mit auf Tournee genommen. Wie war diese Erfahrung für Sie und für ihn?

Es war super für alle. Normalerweise, wenn ich zum Flughafen fahre, dann fragt Max immer: „Papa, wo gehst du hin?“ Ich antworte dann „zur Arbeit“. Aber das war bisher ziemlich abstrakt für ihn. Da habe ich gedacht, ich nehme ihn mal zehn Tage mit auf Tournee, dann sieht er, was der Papa macht. Der Tourbus hat ihm am meisten gefallen. Er fragt immer wieder, wann er wieder im dunklen Bus mitfahren darf.

Sie haben ein Video gepostet, wo man Sie beim morgendlichen Training sieht. Sie bekommen Schläge in den Magen. Keine sachten! Ihr Sohn, als er noch kleiner war, schlägt sie auch plötzlich in den Bauch. Wie ist das zu verstehen? Ironisch?

Nein, nicht ironisch. Ich trainiere tatsächlich seit Jahren mit meinem Privatlehrer eine Kampfsportart, die Wing Tsun heißt. Ich brauche sie, um völlig abschalten, um mich auf die innere Balance zu fokussieren. Wenn man sich ständig nur in der „vergeisterten“ Künstlerwelt bewegt, dann verliert man die Verbindung zur eigenen Körperlichkeit. Man muss lernen, Spirituelles und Körperliches in Einklang zu bringen. Mein Sohn tut es spielerisch durch Kung-Fu. Mein Trainer begleitet mich auch auf Tournee.

Bei Parov Stelar gibt es noch eine Neuigkeit, auf die die Zuschauer in der Rockhal wohl gespannt sein dürfen, nämlich eine neue Sängerin! Nach acht Jahren hat Cleo Panther aus familiären Gründen die Band verlassen und im April standet ihr plötzlich ohne Sängerin da. Ihr habt Auditions gemacht und bei Elena Karafizi aus der Republik Moldau hat sofort die Chemie gestimmt. Was hat euch an ihr so gefallen, unabhängig von ihrem Talent?

Der Enthusiasmus, mit dem sie zur Audition kam und auch auf der Bühne vermittelt. Wenn sie singt, passiert einfach etwas. Und nach vielen Jahren Bandbestehen muss das so sein. Das bringt die Band weiter und ich möchte nicht mit Leuten arbeiten, die nur durch und durch professionell sind, aber kein Gefühl rüberbringen. Bei Elena stimmt einfach alles. Unsere Fans sollen sich überraschen lassen.