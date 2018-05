Seit einer Weile herrschte Funkstille rund um den tödlichen Unfall vom 13./14. April in Lausdorn, bei dem bekanntlich ein Polizeikombi und ein Polizeitransporter zusammengestoßen waren. Am Montag nun wusste RTL zu berichten, dass ein unabhängiges Gutachten für mehr Klarheit sorgen soll.

Auf unsere Nachfrage hin bestätigte Me Baulisch denn auch, dass Spezialisten aus Deutschland seitens der Untersuchungsrichterin mit einem unabhängigen Gutachten beauftragt wurden. “Es geht dabei darum, die ganzen Daten wie Bremsspuren, Aufprall der beiden Autos sowie auch der Aufprall in die Leitplanke genau zu analysieren. Und in dem Zusammenhang sind die Spezialisten aus Deutschland besser ausgebildet als die ‘Police technique’.”

Hinzukomme, so Me Baulisch weiter, dass es auch darum gehe, festzustellen, inwieweit der Unfall hätte vermieden werden können. “Und das ist Physik pur”. Bereits in unserem Interview vom 19. April hatte Me Baulisch einen unabhängigen Gutachter gefordert. Zudem hatte er deutlich gemacht, dass es keinen Zusammenhang gebe zwischen der Flucht seines Mandanten und des Unfalls. “Es gibt also keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass sich mein Mandant der Kontrolle entzogen hat, und dem tödlichen Unfall”, so Me Baulisch unmissverständlich an dieser Stelle.