Eine Phosphorgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich am Samstag in Irsch (VG Trier-Saarburg) entzündet, nachdem sie im Erdreich von einer Baggerschaufel getroffen worden war. Das berichtet der Trierische Volksfreund.

Die Granate habe sich in Verbindung mit dem Sauerstoff sofort entzündet. Die Bauarbeiter konnten aber unversehrt aus der Gefahrenzone fliehen. Phosphor entzündet sich von selbst allein durch den Kontakt mit dem in der Luft enthaltenen Sauerstoff (pyrophor) und brennt dann mit einer 1.300 Grad Celsius heißen Flamme unter starker Entwicklung von weißem Rauch, der in größeren Mengen gesundheitsschädlich ist.

Die Feuerwehr sperrte in einem Radius von 100 Metern ab und führte auch Messungen durch. Eine akute Gefahr für Anwohner habe demnach nicht bestanden. Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz barg die Phosphorgranate anschließend, indem sie in einem Metallbehälter unter Sand begraben wurde.

Korrektur: Der Unfall geschah bei der Gemeinde Irsch, nicht in dem nahe gelegenen Trierer Stadtteil gleichen Namens. Die Überschrift wurde entsprechend geändert.