Chris Philipps hat Geschichte geschrieben. Der 24-jährige Nationalspieler gewann mit Legia Warschau durch einen 2:1-Erfolg gegen Arka Gdynia den polnischen Pokal und holte als er erster luxemburgischer Auslandsprofi seit 25 Jahren einen Titel.

Der Nationalspieler kam beim polnischen Rekordpokalsieger während 90 Minuten im Dreier-Mittelfeld zum Einsatz. Bereits in der ersten Hälfte machte Legia vor fast 60.000 Zuschauer im Nationalstadion den Unterschied und ging durch Tore von Jaroslaw Niezgoda (12.) und des Ex-Metzers Cafu (28.) mit 2:0 in Führung. Philipps agierte als Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld.

In der zweiten Hälfte musste das Spiel mehrfach unterbrochen werden. Die Rauchwolken, die durch den Einsatz von pyrotechnischem Material entstanden waren, verdeckten fast das gesamte Spielfeld und später wurden sogar kleine Leuchtraketen aufs Feld gefeuert.

Arka Gdynia war spätestens nach dem Platzverweis von Gregorz Piesio chancenlos und Legia und Philipps schaukelten den Sieg unter der lautstarken Unterstützung ihrer Fans locker über die Bühne. Kurz vor Schluss musste der Favorit noch einmal zittern, aber schlussendlich änderte der Anschlusstreffer von Dawid Solecki nichts mehr am Resultat.

Nach dem 19. Pokalsieg der Klubgeschichte ist das große Ziel des Hauptstadtvereins der Gewinn der Meisterschaft. Derzeit hat Legia vier Spieltage vor Schluss der Finalrunde zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Lech Posen.

In der Donnerstagsausgabe des Tageblatts und in unserem Premium-Web-Segment können Sie eine ausführliche Reportage über das Leben von Chris Philipps in Warschau nachlesen.

Luxemburger Profis und ihre Titel

Meister: Camille Libar (1950, Girondins Bordeaux/F), Vic Nurenberg (1951, 1952, 1956, 1956, OGC Nice/F), Louis Pilot (1961, 1963, 1969, 1970, Standard Liège/B), Erwin Kuffer (1970, Standard Liège/B), Bizzi Konter (1964, 1965, RSC Anderlecht/B), Jeff Saibene (1993, FC Aarau/CH)

Pokalsieger: Vic Nurenberg (1952, 1954, OGC Nice/F), Spitz Kohn (1955, 1956, Karlsruher SC/D), Bizzi Konter (1965, RSC Anderlecht/B), Louis Pilot (1966, 1967, Standard Liège/B), Erwin Kuffer (1967, Olympique Lyon/F), Guy Hellers (1993, Standard Liège/B), Chris Philipps (2018, Legia Warschau/POL)