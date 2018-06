Der Sozialkonflikt im Pflegesektor, der seit vergangener Woche mit aller Härte im Bettemburger Pflegeheim “An de Wisen” von Sodexo ausgetragen wird, weitet sich aus. Die Gewerkschaft OGBL beschloss am Donnerstagmorgen, das Haus von Zitha-Senior in der Haupstadt nahe des “Rousegäertchen” ebenfalls zu bestreiken. Um 11.30 Uhr sollen Streikposten vor dem Gebäude stehen; Mitarbeiter, die für die Anerkennung ihres FHL-Statutes kämpfen, sollen die Arbeit niederlegen.

Somit dürfte klar sein, dass der OGBL nicht vorhat, einzulenken. Auf der anderen Seite hat die COPAS, der Dachverband der Pflegeinstitutionen sich hinter die, vom Arbeitskampf betroffenen Häuser gestellt und versucht sie mit Personal aus anderen Häusern am laufen zu halten. Arbeitsinspektion und Polizei wurden bereits eingeschaltet, erste Solidaritätsbekundungen unterstützen die Streikenden.

Währenddessen hat die COPAS der Regierung am Donnerstag eine Reihe Lösungen vorgelegt, durch die der Streik beendet werden soll. Worin diese Lösungsvorschläge bestehen ist unbekannt. Der Sozialminister Romain Schneider (LSAP) will die Ideen der Copas aber am Freitag seinen Ministerkollegen im Regierungsrat präsentieren.