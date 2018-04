Mitten in der Nacht standen in Ernzen plötzlich ein Auto und ein Pferde-Anhänger in Flammen. Das Feuer war gegen 22:20 Uhr vor einem Haus in der Rue de la Montagne ausgebrochen. Die Feuerwehrmänner aus Fels waren mit zehn Einsatzkräften und zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen. Glücklicherweise konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Haus durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte verhindert werden.

Feuer in Ernzen – Fotos: CIS Larochette 1 von 3