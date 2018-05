Finden Sie, dass Grenzgänger eine Maut bezahlen sollten, dass die Parkkosten am Flughafen zu teuer sind, oder dass Motorradfahrer sich nicht mehr “durchschlängeln” sollten. Das und vieles mehr haben die Mitglieder der Petitionskommission am Mittwoch diskutiert. Kommissionspräsident Marco Schank (CSV) hat auf Tageblatt-Nachfrage erklärt, worum es in den 13 neuen Petitionen geht.

In Petition 997 und 998 geht es um Mülltrennung. Petentin Mélanie Pellisard will mit ihrer Petition 997 erreichen, dass Mülltrennung von Pappe und Karton in Betrieben zur Pflicht wird. Auch die Petition 998 beschäftigt sich mit Mülltrennung. Hier geht es aber um die verstärkte Kontrolle bei der Entsorgung von Elektromüll und Haushaltsgeräten. Prinzipiell können diese Petitionen angenommen werden, müssen aber noch neu formuliert werden.

In letzter Zeit haben Sie bestimmt wieder öfters ein Motorrad an Ihnen vorbeihuschen sehen, als Sie im Stau standen. Nun das geht dem Petenten Didier Zaurrini gehörig gegen den Strich. Er will mit seiner Petition 999 erreichen, dass es Motorradfahrern verboten wird, auf der Mittelspur an den Autos “vorbeizuschleichen”. Die Kommission muss sich aber zuerst über die genaue Gesetzeslage in Luxemburg informieren. Die Petition wurde auf die Warteliste gesetzt.

Erfassung der Arbeitszeiten

Auch bei Petition 1000 muss sich die Kommission noch erkundigen. Zudem muss die Petition präziser formuliert werden. Hier geht es um den Sonderurlaub beim Todesfall eines Familienmitglieds zweiten Grades.

Petition 1001 wurde angenommen. Der Petent Kevin Krier will, dass der Pass auf zehn Jahre verlängert wird und nicht auf fünf Jahre, wie bisher. Bei Petition 1002 geht es um die Verlängerung der Erziehungsjahre “Baby Years”. Auch diese wird angenommen.

Der Petent Joao Lima Da Cruz hat gleich zwei Petitionen eingeschickt. Bei 1003 geht es um die “chèques services”. Hier stehe das Sozialgesetz nicht im Einklang mit dem Steuergesetz, schreibt Da Cruz. In seiner zweiten Petition 1004 geht es dem Petenten um die Arbeitszeiterfassung. Er fordert, dass Betriebe über zehn Mitarbeiter eine genaue Erfassung der Arbeitszeit vornehmen, wie zum Beispiel mit einer Stempel- oder Kontrolluhr. Beide Petitionen wurden von der Kommission angenommen.

Gratis-Fahrten mit dem Bus?

Petition 1005 muss neu formuliert werden. Der Petent fordert: keine Kontrollen bei Verspätungen über 10 Minuten im öffentlichen Transport.

Die Kommission hat entschieden Petition 1006 nicht anzunehmen. Die Begründung lautet: Es wurde bereits eine ganz ähnliche Petition gestellt und nicht angenommen – und das ist weniger als ein Jahr her. In der Petition geht es um die Einführung einer Maut für Grenzgänger.

Nummer 1007 wurde angenommen. Hierin geht es um die Einführung einer Höchstgrenze bei Mieten. Petition 1008 muss überarbeitet werden. Hierin fordert Catarina Fernandes eine Senkung der Parkplatzgebühren am Flughafen