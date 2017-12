Bereits mehr als 4.800 Bürger haben eine aktuelle Petition unterschrieben, in welcher gefordert wird, dass man künftig kein Geld mehr beim Arztbesuch vorstrecken muss, das die Krankenkasse später zurückerstattet.

Die Marke von 4.500 Unterstützern wurde in Windeseile überschritten. Die Petitionärin verlangt darin, dass Patienten in Zukunft bei einem Arztbesuch kein Geld mehr bezahlen müssen, nur, um es dann von der Krankenkasse zurückzuverlangen.

Anzeige

In Luxemburg gebe es dieses Prinzip des “Tiers payant” bereits in den Apotheken und bei den Krankengymnasten. In Frankreich existiere dieses Prinzip schon lange – auch bei den Ärzten. Es würde eine Menge Arbeit ersparen, wenn es ebenfalls in Luxemburg eingeführt würde. Außerdem könne man so eine Menge Papier sparen, meint die Petitionärin Jill Sterba weiter.

Der Antrag mit der Nummer 922 wurde am 22. Dezember freigegeben und kann noch bis zum 2. Februar 2018 auf der Internetseite des Parlaments (www.chd.lu) unterstützt werden.

Die öffentlichen Petitionen sind ein Instrument, über das sich Bürger in der Politik Gehör verschaffen können. Wenn eine solche Petition mindestens 4.500 Unterstützer findet, dann erhalten die Antragsteller die Gelegenheit, ihr Anliegen im Parlament vorzutragen.

Parlamentarier und Regierungsmitglieder stehen ihnen dann Rede und Antwort. Für die Politik besteht jedoch keine Verpflichtung, etwas zu unternehmen – ganz egal, wie viele Unterschriften gesammelt wurden.

Ziel bereits erreicht

Dass die Petition nun in kürzester Zeit mehr als 4.900 Unterschriften gesammelt hat, bedeutet also nicht, dass der Forderung nachgekommen werden muss. Gegenüber der Zeitung Le Quotidien gab sich die Petitionärin überrascht darüber, dass ihr Anliegen in solch kurzer Zeit so viel Zuspruch erhielt.

Während ihres Studiums in Paris habe sie Erfahrungen mit dem System in Frankreich gemacht und dieses als “sehr einfach” empfunden. Bei ihrer Rückkehr habe sie das luxemburgische System “genervt”. Damals schon habe sie einen Brief an den damaligen Gesundheitsminister und heutigen Kammerpräsidenten Mars Di Bartolomeo geschickt – der allerdings folgenlos blieb.

Nachdem sie vor einigen Monaten dann ein Kind zur Welt gebracht habe, habe sie erlebt, wie schnell sich die Rechnungen vom Kinderarzt stapeln können, erklärte die Petitionärin gegenüber Le Quotidien.

Laut Zeitung ist Sterba sich nicht sicher, ob die Forderung von der Ärzteschaft begrüßt wird. Für eine Stellungnahme war am Donnerstag bei der Ärztevereinigung AMMD allerdings niemand erreichbar.