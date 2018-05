Die Frage, ob und wer an Pfingstdienstag frei hat und an der Springprozession in Echternach teilnehmen kann, hat in den vergangenen Wochen zu hitzigen Diskussionen in Luxemburg geführt. Ein Bürger hat bei der Chamber eine Petition eingereicht, die eine ganz einfache Lösung des Problems vorschlägt: Wieso nicht einfach einen neuen Feiertag einführen – und zwar für alle? Der Petent schlägt vor, den Pfingstdienstag als Luxemburger Unesco-Kulturerbe-Tag zum gesetzlichen Feiertag zu erklären.

Erst am 15. Mai hatte Echternachs ehemaliger Bürgermeister Jos Scheuer (LSAP) eine Petition eingereicht, die fordert, dass zumindest am Pfingsdienstag wenigstens wieder schulfrei ist. Das hat Bildungsminister Claude Meisch (DP) nämlich ab 2019 gestrichen – mit dem Hinweis, dass sich Schüler freistellen lassen können, wenn sie nach Echternach wollen. Scheuer und viele andere Springprozessions-Fans fürchten dennoch, dass viele junge Menschen der Veranstaltung fernbleiben – und die Tradition langfristig verschwindet.

Echternach-Petitionen könnten zusammengelegt werden

Da die beiden Petitionen schlagen also in die gleiche Kerbe. Marco Schank (CSV), Präsident der Petitionskommission, will die Petenten deshalb fragen, ob sie ihre Anliegen nicht zusammenlegen wollen. Ist das geklärt, können sie die Bürger auf der Chamber-Webseite unterzeichnen. Finden sich 4500 Unterschriften, muss das Parlament sich mit dem Thema befassen.

Die Kommission hat bei ihrer Sitzung am Dienstag auch weitere Petitionen zugelassen: Darunter eine Forderung nach einer Online-Akteneinsicht für Verkehrsvergehen, eine nach dem Bau eines Freizeitsees auf dem Kirchberg und eine, die Dashcams in Autos erlauben möchte.