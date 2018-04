Der Bereitschaftsdienst des “Centre d’incendie et de secours Pétange” musste am Dienstagmorgen zu einer Rettungsaktion der besonderen Art ausrücken. Denn: Im Industriegebiet PED befand sich ein Fuchs in einer misslichen Lage. Das Tier war aus ungeklärter Ursache im Wasserspeicher einer Löschanlage gefangen, berichten die Feuerwehrleute. Es konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Zwei Feuerwehrmänner fassten sich ans Herz und stiegen in das kalte Bassin. Sie konnten das unterkühlte Tier einfangen und brachten es in die Wildtierstation nach Düdelingen.