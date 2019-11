Neue Gemeinde, neues Umfeld – das kann viele erst mal verunsichern. Deshalb hatte die Integrationskommission der Gemeinde Petingen die Idee, den neuen Einwohnern ihren neuen Wohnort mit einer Entdeckungstour näherzubringen. „Welcome Péiteng“, wie die Idee heißt, kam sehr gut an.

Von unserer Korrespondentin Jessica Veneziano

Per Bus ging es am Samstagnachmittag auf Erkundungstour durch die neue Heimat. Die verschiedenen Ortschaften, die zu Petingen gehören, waren ein Thema wie auch die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde. Zum Auftakt der kleinen Reise, die die Integrationskommission mit Hilfe des Gemeinderates organisiert hatte, gab es den obligatorischen „Pot d’amitié“ im Kulturzentrum „A Rousen“.

„Mit so einem großen Andrang hatte niemand gerechnet“, sagte Schöffe Romain Merzig. Fast 100 Zusagen gab es schon im Vorfeld. Insgesamt zählt die Kommune dieses Jahr rund 1.400 Neuankömmlinge, das bedeutet 360 Haushalte. Die Tour begann um 14 Uhr im Centre culturel „A Rousen“ mit einem Begrüßungswort und einem kleinen Dokumentarfilm über die Gemeinde. Danach ging es mit zwei Bussen durch die drei Ortschaften der Gemeinde, Petingen, Rollingen und Rodange, vorbei an der „Millen“ in Petingen, der „Millen“ in Rollingen wie dem „Centre de loisirs“.

Fortsetzung folgt

Auch konnten die Bewohner die funktionelle Sporthalle und das Schwimmbad in Rodange bewundern. Zwei Stopps brachten die Teilnehmer zum „Centre d’incendie et de secours“ der Feuerwehr sowie in die Ausstellung über das Geschehen im Zweiten Weltkrieg in Petingen. Krönender Abschluss war die Fahrt mit dem Dampfzug „Train 1900“ von Rodange nach Petingen. Gegen 18 Uhr endete die Tour mit dem Empfang von Bürgermeister Pierre Mellina, der gespannt auf die Reaktionen der Neubürger der Gemeinde wartete.

„Das ist etwas, was man unbedingt wiederholen sollte“, sagte danach ein neuer Einwohner, der wegen seines Jobs aus Belgien nach Petingen gezogen ist. „Es ist eine sehr gute Idee, sich an einem Nachmittag einen ersten Eindruck von der Gemeinde zu machen. „Die Tour macht Lust auf mehr“, lautet sein Fazit. Angesichts der zufriedenen Gesichter geht der Präsident der Integrationskommission von einer Fortsetzung von „Welcome Péiteng“ im nächsten Jahr aus.