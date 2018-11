Der „Haupeschmaart“ in Munshausen geht schon auf das 17. Jahrhundert zurück. Wie zu Zeiten der Grafen von Clerf wird der Markt auch heute noch per Handschlag beim Marktkreuz am Ortseingang offiziell eröffnet.

Von Ben Pfeiffer

Diesmal wurde die 29. Auflage des Traditionsmarktes von Pierre Meyers, Verwaltungsratsvorsitzender des Tourist Center „Robbesscheier“, und dem Landwirtschaftsminister Fernand Etgen per doppelten Handschlag offiziell eröffnet.

Auf dem weitläufigen Gelände rund um die „Robbesscheier“ hatten annähernd 100 Marktleute, Kunsthandwerker und Vereinigungen ihre Buden und Zelte aufgeschlagen. Bei schönstem Herbstwetter drängten sich schon am frühen Morgen zahlreiche Besucher an den Auslagen. Neben dem zu der Jahreszeit passenden Angebot an Winterbekleidung fanden die zahlreichen Verkaufsstände mit Regionalprodukten und Produkten aus dem Naturpark Our, selbstgemachten Konfitüren, Obstbränden und weiteren Luxemburger Spezialitäten regen Zuspruch.

Auch das Kunsthandwerk ist ein fester Bestandteil des Marktes. Hier ist das Angebot sehr breit gefächert, wobei man sagen kann, dass auch in diesem Bereich ein sehr hoher Qualitätsstandard bei dem Angebotenen erreicht wird. Seinen eigentlichen Reiz bezieht der Hubertusmarkt in Munshausen eben aus dieser Mischung von traditionellem Wochenmarkt gepaart mit dem Verkauf von Kunsthandwerk und regionalen Produkten.

Anders als bei einem traditionellen Wochenmarkt werden in Munshausen zusätzlich den ganzen Tag Unterhaltung und Spiel für Groß und Klein geboten. Es ist eben ein Angebot, bei dem jeder auf seine Kosten kommt, auch die Hungrigen, denn für das leibliche Wohl war, wie es sich für einen ordentlichen Markt gehört, bestens gesorgt.