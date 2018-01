Die Hochwasserlage an Rhein, Mosel und entlang der Donau in Ostbayern bleibt über das Wochenende kritisch. So wurde in Köln schon im Laufe des Samstags mit der Einstellung des Schiffsverkehrs auf dem Rhein gerechnet. “Der Rhein steigt mit drei Zentimetern pro Stunde etwas schneller als erwartet”, sagte Henning Werker, Leiter der wegen der aktuellen Lage eingerichteten Hochwasserschutzzentrale, der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums Mosel in Trier (zum amtlichen Pegel geht es hier) wird auch die Obermosel am Samstag und am Sonntag stetig anschwellen. Der Höchststand wird in der Nacht zu Montag bei 6,50 Metern am Pegel Perl erwartet. Mit dem für Samstagnachmittag vorhergesagten Regen werde auch die mittlere Mosel am Sonntag wieder leicht ansteigen, am Pegel Trier auf voraussichtlich 8,50 bis 8,80 Meter. Von Montag an werden hier fallende Wasserstände erwartet.

Die Situation in Luxemburg

Auch im Großherzogtum bereitet vor allem die Mosel derzeit leichte Sorgen – allerdings sieht das zuständige Ministerium für Infrastruktur hier auch Entspannung: Für die Referenzstation Stadtbredimus erwartet man bis morgen (Montag) steigende Pegel. Heute abend sollen 6,50 Meter erreicht werden, was weit über der ersten Vorwarnstufe “Gelb” liegt – ein “Voralarm” (Orange) würde allerdings erst bei 7,10 Metern ausgegeben. Dazu wird es in den nächsten Tagen aber wohl nicht kommen: “Der Scheitelpunkt des Hochwassers liegt zwischen 690 und 710 cm”, heißt es in einer Mitteilung. Er werde voraussichtlich Sonntagmittag (Januar 07) das Gebiet durchqueren.

Deutschland investiert in Vorsorge

Die Hochwasservorsorge am Rhein soll deutlich ausgebaut werden, um die Anwohner besser zu schützen und wirtschaftliche Risiken zu senken. Mit besserer Evakuierung und ausgebautem Hochwasserschutz werde das Risiko für die Menschen bis 2030 um bis zu 80 Prozent reduziert, sagte die Geschäftsführerin der in Koblenz angesiedelten Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), Anne Schulte-Wülwer-Leidig, der Deutschen Presse-Agentur. Bei den wirtschaftlichen Schäden halten die Experten eine weitere Reduzierung um 20 bis 40 Prozent im kommenden Jahrzehnt für möglich.

Seit dem jüngsten großen Rhein-Hochwasser 1995 haben die Staaten im Einzugsgebiet des Stroms bis 2015 nach Angaben der Expertin mehr als zehn Milliarden Euro in Hochwasservorsorge und -schutz investiert. Am Rhein seien bislang Rückhalteräume und Deichrückverlegungen für bis zu 251 Millionen Kubikmeter Wasser entstanden. Ein weiterer Ausbau auf bis zu 350 Millionen Kubikmeter bis 2020 beziehungsweise 535 Millionen Kubikmeter bis 2030 sei geplant.