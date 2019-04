Seit 1996 kreiert Romy Weydert jedes Jahr zur Osterzeit „Péckvillercher“ aus Lehm. Wie deren Herstellung gelingt, erzählte Weydert unserer Redakteurin Daisy Schengen. Wichtigste Voraussetzungen: Fingerspitzengefühl und ganz viel Geduld.

Wie viele Lehmvögel zerbrachen, bevor Weydert den Bogen raushatte, weiß sie selbst nicht mehr. „Ich fing 1996 damit an, das sind inzwischen über 20 Jahre her“, antwortet sie mit einem breiten Lächeln. Als Vorlage für die „Péckvillchercher“, von denen sie jedes Jahr neue kreiert, dienen Vogelarten, die in Luxemburg heimisch sind. Weydert richtet den Blick ganz bewusst auf die heimische Vogelwelt. Als sie vor rund 23 Jahren mit der Produktion anfing, war die traditionelle „Éimaischen“ am Ostermontag in der Hauptstadt noch keine große Veranstaltung. „Ich wollte mich von den anderen unterscheiden, etwas anderes als einfarbige ‘Péckvillercher’ zeigen“, fügt sie hinzu.

Alles fing mit einem „Kuesleefer“ (Kleiber) an, „Beiefrësser“ (Bienenfresser), „Maiskinnek“ (Zaunkönig), „Kiischteknäppchen“ (Kernbeißer) und „Schwaarze Méckefänkert“ (Trauerschnäpper) folgten.

“Flötendes, zwitscherndes Gesangstalent”

Für ihre Kollektionen lässt sich Weydert meist von Luxemburger Vogelkundebüchern inspirieren. Als sie mit der „Péckvillecher“-Fertigung begann, wandte sie sich ihren bekannteren Vertretern zu. Nun seien die Vogelarten dran, die seltener in den Garten zu sehen, aber umso interessanter seien. „Wie der ‘Sproochmates’. Sein Name hat mir sehr gefallen“, erklärt Romy Weydert. Deshalb widmet sie die diesjährige Ausgabe dem Gelbspötter, einem Vogel mit „flötendem, zwitscherndem Gesangstalent“ und Hang zur Nachahmung anderer Vögel wie Drosseln und Schwalben.

Anfangs stellte die Künstlerin nur Männchen für eine Serie her. Irgendwann kamen auch Weibchen hinzu, sodass im Laufe der Jahre quasi 39 Muster-Pärchen entstanden. Für eine einzige „Éimaischen“-Ausgabe in der Hauptstadt bietet Weydert insgesamt 200 Vogelpaare zum Verkauf.

“Keine Hexerei”

Wie viel Fingerspitzengefühl sie für eine solche Figur aufwenden muss, darüber muss die Kreative aus Hesperingen nicht lange nachdenken: „Es ist keine Hexerei“, sagt Weydert. „Keramiker ist ein Beruf wie jeder andere. Wenn man die richtige Technik kennt, geht es sehr einfach.“

Vor jeder neuen Serie an „Péckvillercher“ tastet sie sich an die aktuellen Modelle heran. Nach einigen Exemplaren setzt jedoch die Routine ein und die Produktion läuft beinahe automatisch. Ihren Beruf hat Romy Weydert während einer zweijährigen Ausbildung in Mâcon erlernt. „Ganz klassisch: mit Drehscheibe, Vasen und Bechern“, blickt sie zurück.

Und so wird Romy Weydert auch dieses Jahr den ganzen Tag an ihrem Stand in Luxemburg die bunten Vögel an Mann und Frau bringen. Viele ihrer Kunden, sagt sie, sind Sammler und sichern sich die neuen Exemplare für ihre Kollektion.

Vor der “Émaischen” ist nach der “Éimaischen”

Eltern sind da anders, das habe sie im Laufe der Zeit bemerkt – und markttechnisch aus der Not eine Tugend gemacht. „Die Leute kaufen ihrem Nachwuchs keine 30 Euro teuren ‘Péckvillercher’, da man sich bei Kindern nie sicher sein kann, ob die Figuren beim Spielen auch ganz bleiben.“ Daher bietet die Keramikerin auch eine Variante für die Kleinen an, die wesentlich billiger ist.

„Das Modell ist einfacher gestaltet, mit bis zu zwei Farben bemalt und daher günstiger“, so Weydert. Die Produktion des Federviehs geschieht nicht über Nacht. Sie will von langer Hand vorbereitet sein. „Nach der ‘Éimaischen’ fange ich an, das Modell für das nächste Jahr herzustellen“, meint Romy Weydert. Eine Idee für das nächste Paar an „Péckvillercher“ hat sie auch schon.

So entsteht ein „Péckvillchen“

Bis eine bunte Tonpfeife erst einmal verkauft werden kann, muss sie bei ihrer Herstellung zahlreiche Arbeitsschritte durchlaufen. Daisy Schengen fasst sie zusammen.