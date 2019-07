Patrick Muller wird in Zukunft dem Luxemburger Erzbischof als Generalvikar zur Seite stehen. Er übernimmt den Posten von Leo Wagener, der vergangene Woche vom Papst zum Weihbischof ernannt wurde. Der Generalvikar ist für die Verwaltung der Kirche in Luxemburg zuständig.

Bei der katholischen Kirche in Luxemburg gibt es mehrere Stellenwechsel an der Spitze: Letzte Woche wurde Generalvikar Leo Wagener vom Papst zum Weihbischof ernannt. Das bedeutet, dass er den Erzbischof Jean-Claude Hollerich bei seinen alltäglichen Aufgaben unterstützen wird. Da er sich dadurch weniger auf seinen Posten des Generalvikars konzentrieren kann, hat die Kirche beschlossen, Patrick Muller zum Generalvikaren zu ernennen.

Der Luxemburger Erzbischof hatte beim Vatikan die Ernennung eines Weihbischofs angefragt, weil er laut eigenen Aussagen “viel im Ausland” unterwegs ist. Deshalb brauche er Hilfe bei der täglichen Arbeit in Luxemburg.

Mathematik-Lehrer und Oktav-Prediger

Leo Wagener wird am 29. September in der hauptstädtischen Kathedrale geweiht. Der neue Generalvikar Patrick Muller ist neben seinen Tätigkeiten bei der Kirche auch Mathematik-Lehrer im “Athénée de Luxembourg”. 2010 war er Oktav-Prediger.

Die Luxemburger Erzdiözese hat gerade turbulente Zeiten hinter sich. Neben dem internationalen Pädophilie-Skandal in der katholischen Kirche wurden Kirche und Staat von der Regierung in der vergangenen Legislaturperiode weitestgehend getrennt. Das bedeutet, dass der Luxemburger Staat in Zukunft weniger Geld für Gehälter und Instandhaltung der kirchlichen Gebäude beisteuern wird.