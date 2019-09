Die „Patientevertriedung“ (PV), die insgesamt mehr als 100.000 Mitglieder zählt, verlangt nach 30 Jahren Kampf gegen quecksilberhaltige Amalgam-Zahnfüllungen nun ein Verbot des Materials. Bis zum 1.1.2022 soll das Produkt vom Markt verschwinden. Weiter fordert die Interessenvertretung, beim künftigen nationalen Gesundheitsobservatorium mit am Tisch zu sitzen.

Im Rahmen der jährlichen Bilanz wiesen die Vertreter der Vereinigung darauf hin, dass im Vorjahr 924 Personen Hilfe oder Beratung suchten: Die meisten Anfragen betrafen Leistungen der Gesundheitskasse, Probleme mit Ärzten oder Überweisungen zur Behandlung im Ausland.

Hierbei stellten die Berater der Patientenvertretung einen Wandel bei den Patienten fest – weg vom einst üblichen paternalistischen Gefüge: Die Patienten würden kritischer, die Diagnosen und Behandlungen der Ärzte stärker hinterfragen, sich nach einer zweiten Meinung erkundigen. Auch Rechnungen würden stärker hinterfragt, besonders gelte dies im zahnmedizinischen Bereich.

Kritik am Patientendossier

Daneben vertrat die Vereinigung die Interessen von Patienten in zahllosen Unterredungen, Arbeitsgruppen, Versammlungen usw., organisierte Vorträge und Pressekonferenzen und verfasste Stellungnahmen zu aktuellen gesundheitspolitischen Problemen. So auch mit dem DSP, dem „Dossier de soins partagés“, also dem Patientendossier, das künftig eine bessere Übersicht über die Krankheits- und Behandlungsgeschichte jedes Einzelnen bieten wird. Die PV bedauert, dass diesbezüglich die Methode des „opt out“ angewandt werden soll: Jeder, der sich demnach nicht von dem System abmeldet, wird eingegliedert. Die Vertretung hätte ein „opt in“, eine Anmeldung in das System, vorgezogen.

Künftig will sich die Vereinigung verstärkt für eine verbesserte Patienteninformation einsetzen, dies sowohl in den Bereichen Gesundheit und soziale Sicherheit als auch bei der grenzüberschreitenden Gesundheitspflege. Das eigene Dokumentationszentrum soll ausgebaut, das digitale Informationsangebot erweitert werden.

Daneben soll eine psychiatrische Plattform entwickelt und funktionsfähig werden. Auch im Bereich statistische Analysen zum Thema Gesundheit wird die Vereinigung stärker aktiv werden.

Maßnahme zum Schutz der Zahnärzte

Nach dem eher allgemeinen Überblick über die Aktivitäten der „Patientevertriedung“ ging Jean Huss auf die Amalgam-Problematik ein. Seit nunmehr 30 Jahren werde die Reparatur kariöser Zähne mit quecksilberhaltigen Amalgamfüllungen nicht nur von der Vereinigung, sondern international von zahlreichen Experten, Toxikologen, Umweltmedizinern, kritischen Dentisten und Patienten infrage gestellt.

2013 verabschiedete die UNO die „Minamata-Konvention“, die verlangt, den Gebrauch des hochgiftigen Schwermetalls Quecksilber so weit wie möglich einzuschränken; 2017 schloss die EU sich an und sprach mittlerweile ein Verbot von Amalgam für Kinder bis 15 Jahre, Schwangere sowie stillende Mütter aus.

Dieses Verbot gilt seit Juli 2018 auch in Luxemburg; jetzt verlangt die EU eine nationale Strategie zur Minderung des Einsatzes des Schwermetalls. Die Patientenvertretung verweist auf die aktuelle Gegenwehr verschiedener Zahnärzte, die an der Behandlungsmethode festhalten wollen, und fordert – obwohl davon überzeugt, dass ein sofortiges Verbot die optimale Lösung wäre – nun eine Übergangszeit bis Ende 2021 und ein Verbot des Füllstoffes in Luxemburg ab dem 1. Januar 2022. Dies sei auch eine Maßnahme zum Schutz der Zahnärzte, hieß es gestern.

Hauptquelle von Quecksilber im Körper

Das Einatmen von Quecksilberdampf aus zahnmedizinischem Amalgam sei in den Industrieländern die Hauptquelle der Quecksilber-Exposition der Bevölkerung. In Schweden sei der Einsatz des Materials seit 2009 ganz verboten, in Norwegen und Dänemark werde es nicht mehr eingesetzt, in Finnland kaum noch, in Russland ist es ebenfalls verboten. Selbstredend, so die „Patientevertriedung“, wäre es am besten, statt eine der Alternativen zu dem Füllmaterial, die es inzwischen in guter Qualität gibt, zu verwenden, auf bessere Zahn-Vorbeugung zu setzen.

In dem Zusammenhang übte die Vereinigung auch Kritik an der Schulmedizin. Zwar würden gesundheitliche Probleme der Kinder, die bei den entsprechenden Untersuchungen diagnostiziert würden, den Eltern gemeldet. Ob diese dann etwas unternehmen würden (oder nicht), sei allerdings ihnen überlassen.