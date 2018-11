Die Patientenvertretung hat einen offenen Brief an Premierminister und Regierungsbildner Xavier Bettel (DP) geschrieben. Die Vereinigung fordert die Einführung des Dritttzahlersystems in das Koalitionsabkommen.

Die Koalitionsverhandlungen neigen sich langsam dem Ende zu. Schon in zwei Wochen soll die nächste Regierung stehen. Nun meldet sich die Patientenvertretung zu Wort. In einem offenen Brief an Premierminister und Regierungsbildner Xavier Bettel (DP) fordert sie, dass der sogenannte “tiers payant généralisé” Einzug in das Koalitionsabkommen findet.

Die Diskussionen um das Drittzahlersytem sorgen schon länger für Aufruhr in der medizinischen Welt Luxemburgs. Sie sieht vor, dass die Patienten beim Arzt keine Rechnungen mehr bezahlen müssen, sondern dass diese vom Arzt sofort an die Krankenkasse geschickt werden. Ein System, das die Ärzteschaft in Luxemburg strikt ablehnt. Laut der Ärztevereinigung AMMD sorgen sich die Ärzte, dass mit einem Drittzahlersystem ihre Therapiefreiheit eingeschränkt wird.

Gespräche haben nie stattgefunden

Anfang dieses Jahres war eine Petition, die die Einführung des Drittzahlersystems forderte, von über 7.000 Personen unterschrieben worden. Bei der Anhörung im Parlament Ende Februar hatten sich viele Abgeordnete für eine Einführung ausgesprochen. Lediglich die DP-Politiker hatten sich dem entgegengestellt. Sozialversichungsminister Romain Schneider war daraufhin von den Abgeordneten gebeten worden, Gespräche mit allen Beteiligten zu führen, um eine Lösung zu finden.

Diese Gespräche kamen allerdings nie zustande, weil die AMMD sich weigerte mit Romain Schneider zu sprechen. Ihr Verhandlungspartner sei die Krankenkasse CNS und nicht der Minister.

Nun versucht die Patientenvertretung das Thema wieder auf die Tapete zu bringen. Zwar hatten mit den Grünen und der LSAP zwei Parteien die Forderung nach einem Drittzahlersystem in ihren Wahlprogrammen. Doch der dritte Partner, die DP, hatte sich klar gegen eine Einführung ausgesprochen. Durch die Rechnungen beim Arzt sei den Menschen bewusst, dass ein gutes Gesundheitssystem seinen Preis hat, meinte die Partei. Wie das Tageblatt erfuhr, sieht es im Moment schlecht aus für die Einführung des Drittzahlersystems. Der “tiers payant généralisé” ist also nicht in Sicht.