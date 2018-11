Ein Haus soll nicht nur wenig Energie verbrauchen, es soll seinen Einwohnern auch ein gesundes Raumklima und Komfort bieten, meint Romain Poulles, CEO des großen Bauunternehmens PROgroup.

“Wir verbringen 90 Prozent unserer Zeit innerhalb von Gebäuden”, sagte Romain Poulles in einer Stellungnahme zu dem mittlerweile obligatorischen Passivhaus-Standard. “Jeder Mensch atmet pro Tag rund 15 Kilogramm Luft ein, der Großteil davon eben innerhalb von Gebäuden.” Der Bauunternehmer ergänzte aber auch, dass die Raumluftqualität in der Mehrheit der Passivhäuser schlechter als die Außenluft sei. Auch in Ballungsgebieten. Trotzdem gratulierte er den staatlichen Behörden dafür, dass sie den Passivhaus-Standard vor allen anderen europäischen Staaten durchgesetzt haben, ohne dass die Baubranche dagegen Sturm lief.

“Man muss aber auch feststellen, dass die Zustimmung der Allgemeinheit, der Nutzer und Bewohner der Immobilien weniger offensichtlich ist”, gab Poulles zu bedenken. “Die Öffentlichkeit steht den Vorteilen dieser Bauweise oft skeptisch gegenüber.” Die Gründe für diese Skepsis sind dem Bauunternehmer bekannt. Die ausschließlich auf den Energieverbrauch ausgerichtete Bauweise könne den Bewohnern Probleme bereiten, wenn das Haus nicht gewissenhaft geplant und gebaut wurde. Dazu zählt er die Aspekte Lichteinfall, Wärmekomfort und Raumluftqualität auf.

Je kleiner die Fensterflächen, desto weniger Hitze geht verloren. Kleine Fensterflächen sparen zwar Energie, sie lassen aber auch wenig Tageslicht in die Wohnungen. Um das fehlende Tageslicht auszugleichen, muss auf Kunstlicht zurückgegriffen werden. Quantität und Qualität des Lichtes habe aber großen Einfluss auf das Wohlergehen der Menschen. Damit verbunden sind unter anderem die Schlafzyklen, Laune und Produktivität des Einzelnen.

Licht- und Luftqualität

Laut Romain Poulles spielt auch der Wärmekomfort eine bedeutende Rolle für ein gesundheitsförderndes Raumklima. Die Anforderungen des Menschen an die Temperatur ändern sich je nach Tageszeit oder Raum, in dem er sich aufhält. Die Fußbodenheizungen vieler Passivhäuser brauchen aber sehr lange, bis die Wärme durch den Boden weitergegeben und die gewünschte Temperatur erreicht wird. Schnell mal den Raum aufheizen geht in Passivhäusern nicht. Fußbodenheizungen sind des Weiteren nicht mit herkömmlichen Teppichen kompatibel. Auch hier wird der Komfort für einen niedrigen Energieverbrauch geopfert.

Der letzte Kritikpunkt, auf den der Unternehmer eingeht, ist die Luftqualität. “Es ist wichtig, sehr anspruchvoll zu sein, wenn es um die Luftqualität geht.” Und diese sei laut Poulles in vielen Passivhäusern schlecht. “Der Passivstandard reicht bei Weitem nicht aus.” Der Fehler an dem Standard sei, dass er nur eine Dimension des nachhaltigen Bauens berücksichtige: den Energieverbrauch. Um diesen niedrig zu halten, würden zu viele Kompromisse gemacht werden, die zu Problemen – darunter auch für die Gesundheit der Bewohner – führen könnten.

“Wir wollen Lösungen anbieten, die dazu führen, dass die Menschen in Wohnungen leben, die an die menschlichen Bedürfnisse angepasst sind”, unterstrich Poulles. Es sei wichtig, nicht zu vergessen, dass eine gute Lebensqualität die Hauptfunktion einer Wohnimmobilie sei. Aus diesem Grund schlägt er das “Aktivhaus” vor, nicht nur im Sinne eines Energie produzierenden Hauses. Seine Vision des Aktivhauses ist die von “Gebäuden, die aktiv dazu beitragen, dass das Leben der Bewohner gesund und komfortabel ist – ohne dass es zu negativen Auswirkungen auf das Klima oder die Umwelt kommt”. Auch dies sollte beim Bau der zukünftigen Häuser berücksichtigt werden.