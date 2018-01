Die Organisation Passerell bemängelt die Lebensbedingungen in der SHUK (Structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg). Dort werden in einer halbgeschlossenen Einrichtung Asylbewerber untergebracht, die unter die Dublin-Prozedur fallen und Luxemburg wieder verlassen müssen.

Passerell kritisiert, dass diese Menschen dort wie Kriminelle behandelt werden – “tägliche Durchsuchungen, Inspektionen, kein Recht auf Teilnahme an Sprachkursen, eingeschränkter Zugang zur Gesundheitsversorgung und fehlende psychologische Betreuung”. Diese Maßnahmen seien von der zuständigen Direktion gerechtfertigt, weil diese Menschen sich nicht in dem ersten Land aufhielten, durch das sie nach Europa gekommen sind, erklärt Passerell in ihrer Mitteilung.

Die Passerell Asbl. ist eine gemeinnützige Organisation, die sich laut eigener Aussage, für die Schaffung von sozialen Kontakten zwischen Bürgern und Flüchtlingen einsetzt.